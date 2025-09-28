Ворог атакує ракетами та дронами: є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ

З ночі 28 вересня 2025 року війська РФ атакують територію України із застосуванням ударних дронів та ракет.

Як свідчать останні повідомлення ПС, наразі є найбільша загроза для Києва, Київщини та Вінниччини.

Зокрема, велика група БпЛА рухається на Київ. На Київщині чути сильні вибухи.

Крилаті ракети на Київщині летять курсом на Білу Церкву.

"КР на Вінниччині, курсом на Тульчин. На Немирів. На Іллінці. На Погрибище", - йдеться у повідомленні.

