Ворог атакує ракетами та дронами: є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ
З ночі 28 вересня 2025 року війська РФ атакують територію України із застосуванням ударних дронів та ракет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як свідчать останні повідомлення ПС, наразі є найбільша загроза для Києва, Київщини та Вінниччини.
Зокрема, велика група БпЛА рухається на Київ. На Київщині чути сильні вибухи.
Крилаті ракети на Київщині летять курсом на Білу Церкву.
"КР на Вінниччині, курсом на Тульчин. На Немирів. На Іллінці. На Погрибище", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Redcar Ukraine
показати весь коментар28.09.2025 06:51 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Николай Водяной #461390
показати весь коментар28.09.2025 07:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alex Rozhenko #597231
показати весь коментар28.09.2025 07:07 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар28.09.2025 07:10 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Николай Водяной #461390
показати весь коментар28.09.2025 07:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
TheRegent
показати весь коментар28.09.2025 07:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль