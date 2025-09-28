УКР
Масований ракетний обстріл
1 488 6

Ворог атакує ракетами та дронами: є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ

шахеди

З ночі 28 вересня 2025 року війська РФ атакують територію України із застосуванням ударних дронів та ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як свідчать останні повідомлення ПС, наразі є найбільша загроза для Києва, Київщини та Вінниччини.

Зокрема, велика група БпЛА рухається на Київ. На Київщині чути сильні вибухи. 

Крилаті ракети на Київщині летять курсом на Білу Церкву.

Зеленський попросив у Трампа ракети Tomahawk для України під час зустрічі в США, - The Telegraph

"КР на Вінниччині, курсом на Тульчин. На Немирів. На Іллінці. На Погрибище", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Вінницька область (1096) Київ (20200) Київська область (4274) ракети (4186) дрони (5749)
біснуваті росіяни походу по сусєках нашкрябали максимум ракет і шахедів, і вирішили покошмарити столицю. Мстять за нпз ? Та щоб ви у своїй москві сиділи без бензину, тепла, світла і води, болотні виплятки.
28.09.2025 06:51 Відповісти
По сусекам?
28.09.2025 07:10 Відповісти
Ворог з економікою в стагнації, яка вже ось-ось розвалиться - наніс черговий комбінований масований удар по ділянкам з найбільшою концентрацією української ППО, в той час як Україна у відосіках все збільшує і масштабує, а в реальності запускає 20 дринчаків раз в три дні.
28.09.2025 07:07 Відповісти
Дрони на Київ летять один за одним з півдня на висоті більше кілометра. До сраки вогневі групи з кулеметами. Це як з рогатки попасти в комара з десяти метрів. Де млять дрони-перехоплювачі?
28.09.2025 07:10 Відповісти
на Хмельниччину прилетіло 2 кинжала і 2 кр...зайшли як вода в пісок..
28.09.2025 07:14 Відповісти
Кацапська мразота. Щоб ви повиздихали швидше, рашисти рускіє. І на маскву ракет побільше, не фламінго, а реальних Tomahawk!
28.09.2025 07:32 Відповісти
 
 