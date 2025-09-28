РУС
Новости Массированный ракетный обстрел
Враг атакует ракетами и дронами: есть угроза для Киевской и Винницкой областей, большая группа БПЛА движется на Киев

С ночи 28 сентября 2025 года войска РФ атакуют территорию Украины с применением ударных дронов и ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как свидетельствуют последние сообщения ВС, сейчас есть наибольшая угроза для Киева, Киевской и Винницкой областей.

В частности, большая группа БпЛА движется на Киев. В Киевской области слышны сильные взрывы.

Крылатые ракеты на Киевщине летят курсом на Белую Церковь.

Также читайте: Зеленский попросил у Трампа ракеты Tomahawk для Украины во время встречи в США, - The Telegraph

"УР в Винницкой области, курсом на Тульчин. На Немиров. На Ильинцы. На Погрибище", - говорится в сообщении.

Винницкая область (1109) Киев (26151) Киевская область (4370) ракеты (3725) дроны (4835)
біснуваті росіяни походу по сусєках нашкрябали максимум ракет і шахедів, і вирішили покошмарити столицю. Мстять за нпз ? Та щоб ви у своїй москві сиділи без бензину, тепла, світла і води, болотні виплятки.
28.09.2025 06:51 Ответить
По сусекам?
28.09.2025 07:10 Ответить
Ворог з економікою в стагнації, яка вже ось-ось розвалиться - наніс черговий комбінований масований удар по ділянкам з найбільшою концентрацією української ППО, в той час як Україна у відосіках все збільшує і масштабує, а в реальності запускає 20 дринчаків раз в три дні.
28.09.2025 07:07 Ответить
Дрони на Київ летять один за одним з півдня на висоті більше кілометра. До сраки вогневі групи з кулеметами. Це як з рогатки попасти в комара з десяти метрів. Де млять дрони-перехоплювачі?
28.09.2025 07:10 Ответить
на Хмельниччину прилетіло 2 кинжала і 2 кр...зайшли як вода в пісок..
28.09.2025 07:14 Ответить
Кацапська мразота. Щоб ви повиздихали швидше, рашисти рускіє. І на маскву ракет побільше, не фламінго, а реальних Tomahawk!
28.09.2025 07:32 Ответить
 
 