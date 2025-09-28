Враг атакует ракетами и дронами: есть угроза для Киевской и Винницкой областей, большая группа БПЛА движется на Киев
С ночи 28 сентября 2025 года войска РФ атакуют территорию Украины с применением ударных дронов и ракет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как свидетельствуют последние сообщения ВС, сейчас есть наибольшая угроза для Киева, Киевской и Винницкой областей.
В частности, большая группа БпЛА движется на Киев. В Киевской области слышны сильные взрывы.
Крылатые ракеты на Киевщине летят курсом на Белую Церковь.
"УР в Винницкой области, курсом на Тульчин. На Немиров. На Ильинцы. На Погрибище", - говорится в сообщении.
Redcar Ukraine
Николай Водяной #461390
Alex Rozhenko #597231
ALEX SUROVV #593022
Николай Водяной #461390
TheRegent
