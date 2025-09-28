УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8039 відвідувачів онлайн
Новини Атака БпЛА на Київщину
2 241 0

Атака РФ на Київщину: горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники. Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві. ФОТОрепортаж

У ніч проти неділі, 28 вересня, війська РФ масовано атакували територію Київщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, на жаль унаслідок ворожої атаки в області є постраждалі.

Зокрема, у Фастівському районі пошкодження отримали пʼятеро людей. Це працівники одного з підприємств хлібозаводу. Вся необхідна медична допомога надається на місці.

На території підприємства виникла пожежа. Наразі вона ліквідована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині внаслідок атаки БпЛА поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

У Білій Церкві виникла пожежа на покрівлі девʼятиповерхового житлового будинку. Пошкоджено 6 автомобілів. Пожежа ліквідована.

Попередньо дві жінки 56 та 47 років отримали гостру реакцію на стрес. Медична допомога надана на місці.

Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу

Більш детальну інформаці. ОВА надасть згодом. Ворожа атака триває.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Як повідомлялося, наразі ворог атакує ракетами та дронами, є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ.

Автор: 

Біла Церква (164) Київська область (4274) обстріл (31060) Білоцерківський район (37) Фастівський район (48)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 