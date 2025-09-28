Атака РФ на Київщину: горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники. Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві. ФОТОрепортаж
У ніч проти неділі, 28 вересня, війська РФ масовано атакували територію Київщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Як зазначається, на жаль унаслідок ворожої атаки в області є постраждалі.
Зокрема, у Фастівському районі пошкодження отримали пʼятеро людей. Це працівники одного з підприємств хлібозаводу. Вся необхідна медична допомога надається на місці.
На території підприємства виникла пожежа. Наразі вона ліквідована.
У Білій Церкві виникла пожежа на покрівлі девʼятиповерхового житлового будинку. Пошкоджено 6 автомобілів. Пожежа ліквідована.
Попередньо дві жінки 56 та 47 років отримали гостру реакцію на стрес. Медична допомога надана на місці.
Більш детальну інформаці. ОВА надасть згодом. Ворожа атака триває.
Як повідомлялося, наразі ворог атакує ракетами та дронами, є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ.
