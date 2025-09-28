Атака РФ на Киевскую область: горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники. Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на воскресенье, 28 сентября, войска РФ массированно атаковали территорию Киевщины.

Как отмечается, к сожалению в результате вражеской атаки в области есть пострадавшие.

В частности, в Фастовском районе повреждения получили пять человек. Это работники одного из предприятий хлебозавода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте.

На территории предприятия возник пожар. Сейчас он ликвидирован.

В Белой Церкви возник пожар на кровле девятиэтажного жилого дома. Повреждены 6 автомобилей. Пожар ликвидирован.

Предварительно две женщины 56 и 47 лет получили острую реакцию на стресс. Медицинская помощь оказана на месте.











Более подробную информацию. ОВА предоставит позже. Вражеская атака продолжается.

Как сообщалось, сейчас враг атакует ракетами и дронами, есть угроза для Киевщины и Винницкой области, большая группа БпЛА движется на Киев