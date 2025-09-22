В Киевской области в результате атаки БПЛА ранен мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 22 сентября россияне в очередной раз атаковали Киевскую область беспилотниками. Последствия зафиксированы в четырех районах, есть пострадавший.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.

"В Бориспольском районе мужчина 1993 года рождения получил слепое осколочное ранение плеча. Вся необходимая медицинская помощь оказана в больнице. В госпитализации не нуждается", - говорится в сообщении.

В Вышгородском районе возник пожар лесной подстилки.

В Фастовском районе - пожар частного дома.

В Обуховском районе в результате сбивания вражеской цели произошло падение обломков на многоэтажный незаселенный дом.

В Бориспольском районе возник пожар частного дома. Повреждены транспортные средства и еще один частный дом.

"На месте событий работают оперативные службы. Принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий вражеской атаки на мирные населенные пункты области", - отметил Калашник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киевщина под атакой БпЛА, работает ПВО, - ОВА





