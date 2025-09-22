РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9828 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Киевщину
603 0

Киевская область под атакой БПЛА, работает ПВО, - ОВА

Атака шахидов 12 июня. Сколько целей сбито

В ночь на 22 сентября силы ПВО работают по беспилотникам на Киевщине.

Об этом пишет пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы (обновлено)

Автор: 

беспилотник (4289) ПВО (3129) Шахед (1518) война в Украине (6206)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 