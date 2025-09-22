Киевская область под атакой БПЛА, работает ПВО, - ОВА

В ночь на 22 сентября силы ПВО работают по беспилотникам на Киевщине.

Об этом пишет пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы (обновлено)