Киевская область под атакой БПЛА, работает ПВО, - ОВА
В ночь на 22 сентября силы ПВО работают по беспилотникам на Киевщине.
Об этом пишет пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.
