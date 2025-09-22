УКР
Новини Атака безпілотників на Київщину
Київщина під атакою БпЛА, працє ППО, - ОВА

Атака шахедів 12 червня. Скільки цілей збито

В ніч на 22 вересня сили ППО працюють по безпілотниках на Київщині.

Про це пише пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)

