Київщина під атакою БпЛА, працє ППО, - ОВА

В ніч на 22 вересня сили ППО працюють по безпілотниках на Київщині.

Про це пише пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.

