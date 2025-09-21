1 252 9
Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили
Ввечері 21 вересня атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
- БпЛА в центральній та західній частинах Харківщини, курс південно-західний.
- БпЛА в центральній частині Сумщини, курс північний.
які руйнують наші інфраструктуру і знищують
украінську націю !!
Де наші обіцяні ракети може скаже нам Зе ?
За спасіння вагнерівців-убивць, он яку буремну діяльність розвів зеленський з Оманським ларьочним, а за Украінців, німа сцена від члєнограя!!