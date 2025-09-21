УКР
Новини Атака безпілотників
1 252 9

Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 21 вересня атакують Україну ударними безпілотниками.

 Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в центральній та західній частинах Харківщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в центральній частині Сумщини, курс північний.

Дивіться: ЗСУ знищили два "Ланцети" в повітрі: дуель безпілотників виграли українські дрони. ВIДЕО

 

безпілотник (4910) Повітряні сили (3032) Шахед (1523) війна в Україні (6255)
Зараз вгадаю. Напевно трампону це не сподобається і він буде розчарований
показати весь коментар
21.09.2025 18:58 Відповісти
Правильно не трампон, а трампу.
показати весь коментар
21.09.2025 19:29 Відповісти
стартував новий етап смертельних ігор.
показати весь коментар
21.09.2025 19:00 Відповісти
Кремлівські виродки не забарилися з пуском своїх штахетів ,
які руйнують наші інфраструктуру і знищують
украінську націю !!
Де наші обіцяні ракети може скаже нам Зе ?
показати весь коментар
21.09.2025 19:02 Відповісти
Ішак на заставе тебе чекати,завтра буде доповідь,можливо декілька
показати весь коментар
21.09.2025 19:04 Відповісти
Треба ніжкою тупнути. Вам скільки років? ))
показати весь коментар
21.09.2025 20:21 Відповісти
Полтавщина. два збито.
показати весь коментар
21.09.2025 19:05 Відповісти
А зеленський з приблудами95, щось за ракети, геть забули, мовчать???
За спасіння вагнерівців-убивць, он яку буремну діяльність розвів зеленський з Оманським ларьочним, а за Украінців, німа сцена від члєнограя!!
показати весь коментар
21.09.2025 19:37 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2025 19:53 Відповісти
 
 