Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы
Вечером 21 сентября атакуют Украину ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
Движение ударных беспилотников
- БпЛА в северной части Черниговщины, курс юго-западный.
- БпЛА в центральной и западной частях Харьковщины, курс юго-западный.
- БпЛА в центральной части Сумщины, курс северный.
які руйнують наші інфраструктуру і знищують
украінську націю !!
Де наші обіцяні ракети може скаже нам Зе ?