Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы

шахеди

Вечером 21 сентября атакуют Украину ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

  • БпЛА в северной части Черниговщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в центральной и западной частях Харьковщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в центральной части Сумщины, курс северный.

Смотрите: ВСУ уничтожили два "Ланцета" в воздухе: дуэль беспилотников выиграли украинские дроны. ВИДЕО

беспилотник (4284) Воздушные силы (2688) Шахед (1516) война в Украине (6206)
Зараз вгадаю. Напевно трампону це не сподобається і він буде розчарований
21.09.2025 18:58 Ответить
стартував новий етап смертельних ігор.
21.09.2025 19:00 Ответить
Кремлівські виродки не забарилися з пуском своїх штахетів ,
які руйнують наші інфраструктуру і знищують
украінську націю !!
Де наші обіцяні ракети може скаже нам Зе ?
21.09.2025 19:02 Ответить
Ішак на заставе тебе чекати,завтра буде доповідь,можливо декілька
21.09.2025 19:04 Ответить
Полтавщина. два збито.
21.09.2025 19:05 Ответить
 
 