ВСУ уничтожили два "Ланцета" в воздухе: дуэль беспилотников выиграли украинские дроны. ВИДЕО
Украинские воины показали "дуэль беспилотников" - уничтожение двух российских барражирующих дронов "Ланцет" с помощью FPV-беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, удар по вражеским целям удалось осуществить на Северском направлении.
Кроме уничтожения, украинские дронари еще и снялимомент обезвреживания российских БпЛА, а видео работы выложили в соцсетях.
Офигенно!!!!
Дякую ЗСУ!