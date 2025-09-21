РУС
1 100 3

ВСУ уничтожили два "Ланцета" в воздухе: дуэль беспилотников выиграли украинские дроны. ВИДЕО

Украинские воины показали "дуэль беспилотников" - уничтожение двух российских барражирующих дронов "Ланцет" с помощью FPV-беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, удар по вражеским целям удалось осуществить на Северском направлении.

Кроме уничтожения, украинские дронари еще и снялимомент обезвреживания российских БпЛА, а видео работы выложили в соцсетях.

Автор: 

беспилотник (4284) уничтожение (7951) ВСУ (6922) дроны (4737)
Класс!!!!!
Офигенно!!!!
21.09.2025 14:03 Ответить
Дай Боже щоб так було скрізь, аби зберегти народ і Україну. 🙏🙏🙏
Дякую ЗСУ!
21.09.2025 14:09 Ответить
оце профі ...колись гралася в самольотикі ...а це просто шедевр ! Слава ЗСУ 🇺🇦 !!!...
21.09.2025 14:31 Ответить
 
 