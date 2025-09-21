ВСУ уничтожили два "Ланцета" в воздухе: дуэль беспилотников выиграли украинские дроны. ВИДЕО

Украинские воины показали "дуэль беспилотников" - уничтожение двух российских барражирующих дронов "Ланцет" с помощью FPV-беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар по вражеским целям удалось осуществить на Северском направлении.

Кроме уничтожения, украинские дронари еще и снялимомент обезвреживания российских БпЛА, а видео работы выложили в соцсетях.

