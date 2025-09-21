Дроны ГПСУ уничтожают оккупантов: беспилотник залетел под крышу здания, где прятались россияне. ВИДЕО
Беспилотники пограничной бригады "Сталевий кордон" уничтожили позиции российских военных на Северо-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы ударных дронов подразделения РУБпАК "Aquila" обнаружили и уничтожили автомобили, укрытия и средства связи оккупантов.
На одном из фрагментов видео, которое Госпогранслужба опубликовала в соцсетях, видно, как беспилотник залетает под крышу здания, которое враг использовал в военных целях. В результате точечных ударов враг был ликвидирован.
