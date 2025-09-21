Дроны ГПСУ уничтожают оккупантов: беспилотник залетел под крышу здания, где прятались россияне. ВИДЕО

Беспилотники пограничной бригады "Сталевий кордон" уничтожили позиции российских военных на Северо-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы ударных дронов подразделения РУБпАК "Aquila" обнаружили и уничтожили автомобили, укрытия и средства связи оккупантов.

На одном из фрагментов видео, которое Госпогранслужба опубликовала в соцсетях, видно, как беспилотник залетает под крышу здания, которое враг использовал в военных целях. В результате точечных ударов враг был ликвидирован.

Также смотрите: ВСУ сбросили взрывчатку с дрона на оккупантов и ликвидировали их в лесных зарослях. ВИДЕО