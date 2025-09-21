ВСУ сбросили взрывчатку с дрона на оккупантов и ликвидировали их в лесных зарослях. ВИДЕО

Разведчики 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады, которая входит в состав Третьего армейского корпуса, с помощью ударных дронов ликвидировали вражеские позиции на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных в соцсетях кадрах видно, как сбрасывания с беспилотников попадают в замаскированные позиции российских войск среди деревьев. После ударов личный состав противника начинает хаотично разбегаться, но это им не помогает - все цели уничтожены. "Наша тактика неизменна: выслеживаем, отправляем сброс, снимаем результат на видео", - отметили украинские бойцы.

