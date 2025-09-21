ЗСУ скинули вибухівку з дрона на окупантів і ліквідували їх у лісових хащах. ВIДЕО
Розвідники 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади, яка входить до складу Третього армійського корпусу, за допомогою ударних дронів ліквідували ворожі позиції на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих у соцмережах кадрах видно, як скиди з безпілотників влучають у замасковані позиції російських військ серед дерев. Після ударів особовий склад противника починає хаотично розбігатися, але це їм не допомагає - всі цілі знищено. "Наша тактика незмінна: вистежуємо, надсилаємо скид, знімаємо результат на відео", - зазначили українські бійці.
