УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7155 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
158 0

Дрони ДПСУ знищують окупантів: безпілотник залетів під дах будівлі, де ховалися росіяни. ВIДЕО

Безпілотники прикордонної бригади "Сталевий кордон" знищили позиції російських військових на Північно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори ударних дронів підрозділу РУБпАК "Aquila" виявили та знищили автомобілі, укриття й засоби зв’язку окупантів.

На одному з фрагментів відео, яке Держприкордонслужба опублікувала у соцмережах, видно, як безпілотник залітає під дах будівлі, яку ворог використовував у військових цілях. У результаті точкових ударів ворог був ліквідований. 

Також дивіться: ЗСУ скинули вибухівку з дрона на окупантів і ліквідували їх у лісових хащах. ВIДЕО

авто (6375) Держприкордонслужба ДПСУ (6428) знищення (8270) дрони (5638) укриття (334)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 