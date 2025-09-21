Дрони ДПСУ знищують окупантів: безпілотник залетів під дах будівлі, де ховалися росіяни. ВIДЕО
Безпілотники прикордонної бригади "Сталевий кордон" знищили позиції російських військових на Північно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори ударних дронів підрозділу РУБпАК "Aquila" виявили та знищили автомобілі, укриття й засоби зв’язку окупантів.
На одному з фрагментів відео, яке Держприкордонслужба опублікувала у соцмережах, видно, як безпілотник залітає під дах будівлі, яку ворог використовував у військових цілях. У результаті точкових ударів ворог був ліквідований.
