ЗСУ знищили два "Ланцети" в повітрі: дуель безпілотників виграли українські дрони. ВIДЕО
Українські воїни показали "дуель безпілотників" - знищення двох російських баражуючих дронів "Ланцет" за допомогою FPV-безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар по ворожих цілях вдалося здійснити на Сіверському напрямку.
Окрім знищення, українські дронарі ще й зафільмували момент знешкодження російських БпЛА, а відео роботи виклали у соцмережах.
Офигенно!!!!
Дякую ЗСУ!