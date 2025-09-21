УКР
ЗСУ знищили два "Ланцети" в повітрі: дуель безпілотників виграли українські дрони. ВIДЕО

Українські воїни показали "дуель безпілотників" -  знищення двох російських баражуючих дронів "Ланцет" за допомогою FPV-безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар по ворожих цілях вдалося здійснити на Сіверському напрямку.

Окрім знищення, українські дронарі ще й зафільмували момент знешкодження російських БпЛА, а відео роботи виклали у соцмережах

Також дивіться: Дрони ДПСУ знищують окупантів: безпілотник залетів під дах будівлі, де ховалися росіяни. ВIДЕО

безпілотник (4904) знищення (8270) ЗСУ (7928) дрони (5638)
Класс!!!!!
Офигенно!!!!
21.09.2025 14:03 Відповісти
Дай Боже щоб так було скрізь, аби зберегти народ і Україну. 🙏🙏🙏
Дякую ЗСУ!
21.09.2025 14:09 Відповісти
оце профі ...колись гралася в самольотикі ...а це просто шедевр ! Слава ЗСУ 🇺🇦 !!!...
21.09.2025 14:31 Відповісти
 
 