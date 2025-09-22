На Київщині внаслідок атаки БпЛА поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Вночі 22 вересня росіяни вкотре атакували Київщину безпілотниками. Наслідки зафіксовані у чотирьох районах, є постраждалий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

"У Бориспільському районі чоловік 1993 року народження дістав сліпе осколкове поранення плеча. Вся необхідна медична допомога надана в лікарні. Госпіталізації не потребує", - йдеться в повідомленні.

У Вишгородському районі виникла пожежа лісової підстилки.

У Фастівському районі — пожежа приватного будинку.

В Обухівському районі унаслідок збиття ворожої цілі відбулося падіння уламків на багатоповерховий незаселений будинок.

У Бориспільському районі виникла пожежа приватного будинку. Пошкоджено транспортні засоби та ще один приватний будинок.

"На місці подій працюють оперативні служби. Вживаються всі необхідні заходи для ліквідації наслідків ворожої атаки на мирні населені пункти області", - зазначив Калашник.

