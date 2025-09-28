Атака РФ на Київ: 10 осіб поранено, 4 загиблих. Деблоковано тіло 12-річної дівчинки (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Станом на 8.30 28 вересня 2025 року внаслідок масованої атаки РФ на Київ підтверджено 10 поранених. За оновленими даними, відомо про 4 загиблих.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дані, ймовірно, не остаточні. Залишайтеся в укриттях до відбою. Бережімо один одного", - йдеться у повідомленні.

"Деблоковане на місці атаки в Соломʼянському районі тіло жіночої статі, попередньо - 12-річна дівчинка.

росіяни знову відкривають лічильник вбивств дітей", - уточнив Ткаченко.

"Попередньо, відомо вже про трьох загиблих внаслідок атаки (у тому числі 12-річна дівчинка)", - зазначив о 8.53 очільник КМВА.

Детально про наслідки атаки РФ на Київ розповіли у ДСНС.

"Вночі росіяни вкотре атакували столицю. Внаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження житлової забудови та цивільної інфраструктури у Соломʼянському, Святошинському Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах міста", - йдеться у повідомленні.

В Соломʼянському районі сталось влучання в пʼятиповерховий житловий будинок. Сталось загоряння на 3 та 4 поверсі з частковим руйнуванням. З під завалів деблоковано тіло 12-річної дівчинки. Врятовано 3 осіб, одна особа травмована. На місці працюють вогнеборці. Пожежу наразі локалізовано.

За іншою адресою сталось влучання в будівлю Інституту кардіології. Нажаль, на місці виявлено тіла 2х загиблих. Пожежу локалізовано.

Також внаслідок атаки сталось загоряння двоповерхової нежитлової споруди. Ще до прибуття рятувальників було госпіталізовано чоловіка. Пожежу ліквідовано.

За іншими адресами зафіксовано влучання в складську будівлю та приватний житловий будинок, з якого ще до прибуття рятувальників госпіталізували 2 потерпілих з гострою реакцією на стрес.

В Голосіївському районі міста сталось влучання в одноповерховий приватний житловий будинок. Сталось часткове руйнування даху та стіни будівлі. На щастя, обійшлось без пожежі.

За іншою адресою сталось пошкодження та загоряння ще одного приватного домоволодіння. Пожежу ліквідували. Попередньо - без постраждалих.













В Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на відкриту територію.

У Дніпровському районі сталось загоряння двох припаркованих автомобілів. Пожежу ліквідовано. Без постраждалих.

В Дарницькому районі внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю дитячого навчального закладу.

За оперативною інформацією КМВА, на одній з локацій виявлено тіло загиблого. Разом наразі відомо про 4 жертви російської атаки.

За даними Нацполіції, унаслідок комбінованої атаки рф на Київ загинуло четверо людей, серед них 12-річна дівчинка.

"Ще семеро громадян отримали поранення. Руйнування та пошкодження зафіксовані у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському, Солом’янському та Оболонському районах столиці.

Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, магазини, автомобілі та АЗС", - йдеться у повідомленні.

У Солом’янському районі уламки влучили в п’ятиповерхівку - виникла пожежа, з-під завалів дістали тіло дитини. Також пошкоджено будівлю Інституту кардіології, де загинули двоє людей.

"Потерпілим, серед яких найстаршому 90 років, надають медичну допомогу", - додали правоохоронці.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та рятувальники ДСНС.















Як повідомлялося, наразі ворог атакує ракетами та дронами, є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ. Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники. Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві. У Києві 5 людей госпіталізували, є руйнування житлової інфраструктури. Палають автівки у Дніпровському районі.



