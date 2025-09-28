УКР
Атака РФ на Київ: 10 осіб поранено, 4 загиблих. Деблоковано тіло 12-річної дівчинки (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Станом на 8.30 28 вересня 2025 року внаслідок масованої атаки РФ на Київ підтверджено 10 поранених. За оновленими даними, відомо про 4 загиблих. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дані, ймовірно, не остаточні. Залишайтеся в укриттях до відбою. Бережімо один одного", - йдеться у повідомленні.

"Деблоковане на місці атаки в Соломʼянському районі тіло жіночої статі, попередньо - 12-річна дівчинка.

росіяни знову відкривають лічильник вбивств дітей", - уточнив Ткаченко.

"Попередньо, відомо вже про трьох загиблих внаслідок атаки (у тому числі 12-річна дівчинка)", - зазначив о 8.53 очільник КМВА.

Детально про наслідки атаки РФ на Київ розповіли у ДСНС. 

"Вночі росіяни вкотре атакували столицю. Внаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження житлової забудови та цивільної інфраструктури у Соломʼянському, Святошинському Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах міста", - йдеться у повідомленні.

В Соломʼянському районі сталось влучання в пʼятиповерховий житловий будинок. Сталось загоряння на 3 та 4 поверсі з частковим руйнуванням. З під завалів деблоковано тіло 12-річної дівчинки. Врятовано 3 осіб, одна особа травмована. На місці працюють вогнеборці. Пожежу наразі локалізовано.

За іншою адресою сталось влучання в будівлю Інституту кардіології. Нажаль, на місці виявлено тіла 2х загиблих. Пожежу локалізовано.

Також внаслідок атаки сталось загоряння двоповерхової нежитлової споруди. Ще до прибуття рятувальників було госпіталізовано чоловіка. Пожежу ліквідовано.
За іншими адресами зафіксовано влучання в складську будівлю та приватний житловий будинок, з якого ще до прибуття рятувальників госпіталізували 2 потерпілих з гострою реакцією на стрес.

В Голосіївському районі міста сталось влучання в одноповерховий приватний житловий будинок. Сталось часткове руйнування даху та стіни будівлі. На щастя, обійшлось без пожежі.
За іншою адресою сталось пошкодження та загоряння ще одного приватного домоволодіння. Пожежу ліквідували. Попередньо - без постраждалих.

Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу

В Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на відкриту територію.

У Дніпровському районі сталось загоряння двох припаркованих автомобілів. Пожежу ліквідовано. Без постраждалих.

В Дарницькому районі внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю дитячого навчального закладу.

За оперативною інформацією КМВА, на одній з локацій виявлено тіло загиблого. Разом наразі відомо про 4 жертви російської атаки.

За даними Нацполіції, унаслідок комбінованої атаки рф на Київ загинуло четверо людей, серед них 12-річна дівчинка.

"Ще семеро громадян отримали поранення. Руйнування та пошкодження зафіксовані у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському, Солом’янському та Оболонському районах столиці.

Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, магазини, автомобілі та АЗС", - йдеться у повідомленні.

У Солом’янському районі уламки влучили в п’ятиповерхівку - виникла пожежа, з-під завалів дістали тіло дитини. Також пошкоджено будівлю Інституту кардіології, де загинули двоє людей.

"Потерпілим, серед яких найстаршому 90 років, надають медичну допомогу", - додали правоохоронці.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та рятувальники ДСНС.

Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу

Як повідомлялося, наразі ворог атакує ракетами та дронами, є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ. Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники. Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві. У Києві 5 людей госпіталізували, є руйнування житлової інфраструктури. Палають автівки у Дніпровському районі.

жертви київ
жертви київ

ткаченко скрін

Автор: 

Київ обстріл жертви
Таке буде продовжуватись до тих пір поки у відповідь не почне палати маацква - але на жаль ЗЕбанда на чолі з цим криворізьким недоноском ні на що крім брехати і красти на здатна!
показати весь коментар
28.09.2025 09:09 Відповісти
Скільки ми будемо чекати удари у відповідь по маскві?
Чому колишній президент не виконує обов'зки по захисту українців, і при тому займає кабінет президента України, виступає на міжнародних зустрічах, як легітимний президент?
показати весь коментар
28.09.2025 09:02 Відповісти
Ось так варварська орда вбиває наших дітей ,це вже якою кінченою мерзотою треба бути и? коли та рашиська істота вже здохне,чому із за цієї паскуди гинуть невинні люди ,а воно зібралось 150 років існувати,Ну а влада тим часом в рейтинги граєтся і відмиває друзів ,замість того що б мобілізувати суспільство в боротьбі проти варварської орди.
показати весь коментар
28.09.2025 08:55 Відповісти
Всім мерзенним рашистським вбивцям горіти у пеклі...
показати весь коментар
28.09.2025 08:51 Відповісти
Чи боїться пекла син сатани - х7йло? Яке воно буде для нього та його рабів?
А чи взагалі є воно то пекло?
Самобман звісно допомогає що десь, колись, у якомусь пеклі їм горіти але як на мене краще б вони згоріли на землі - тут та зараз.
показати весь коментар
28.09.2025 09:34 Відповісти
в кацапів тільки одна мета - вбити всіх українців.
показати весь коментар
28.09.2025 08:55 Відповісти
а українці чомусь проти і спротив чинять не аби який!
показати весь коментар
28.09.2025 09:36 Відповісти
Ось так варварська орда вбиває наших дітей ,це вже якою кінченою мерзотою треба бути и? коли та рашиська істота вже здохне,чому із за цієї паскуди гинуть невинні люди ,а воно зібралось 150 років існувати,Ну а влада тим часом в рейтинги граєтся і відмиває друзів ,замість того що б мобілізувати суспільство в боротьбі проти варварської орди.
показати весь коментар
28.09.2025 08:55 Відповісти
Скільки ми будемо чекати удари у відповідь по маскві?
Чому колишній президент не виконує обов'зки по захисту українців, і при тому займає кабінет президента України, виступає на міжнародних зустрічах, як легітимний президент?
показати весь коментар
28.09.2025 09:02 Відповісти
в якому сенсі , і хто таки "ви", і до чого тут політика?
показати весь коментар
28.09.2025 09:27 Відповісти
То ви про себе розповідаєте , а МИ - ЯЗ зброю не віддавали, ракети і літаки не продавали, російську агентуру в Україну не запускали, армію не знищували. Тому на нас стрілки не треба переводити. МИ це не ВИ. ВИ -за кордон дриснули, або за ВПНом ховаєтеся.
показати весь коментар
28.09.2025 09:44 Відповісти
***** ти смайли ліпиш,ти шо валєт?
показати весь коментар
28.09.2025 09:34 Відповісти
Просто він - воно.
показати весь коментар
28.09.2025 09:39 Відповісти
Знову ми побачимо замість відповіді печальноє **** лице Зеленського. Мабуть сьогодні не буде розказувать про рожеві поні та фламінго, забрані на мощностях 95-го Кварталу, бо сам розуміє, що тут юмор неумєстєн. Отрєпєтіруе перед зеркалом, погризе лимонів і на ефір.
показати весь коментар
28.09.2025 09:05 Відповісти
Таке буде продовжуватись до тих пір поки у відповідь не почне палати маацква - але на жаль ЗЕбанда на чолі з цим криворізьким недоноском ні на що крім брехати і красти на здатна!
показати весь коментар
28.09.2025 09:09 Відповісти
Людина і клоун, речі по своїй суті РІЗНІ.
показати весь коментар
28.09.2025 09:40 Відповісти
Терор мирного населення
показати весь коментар
28.09.2025 09:09 Відповісти
Лише недавно ЗЕ говорив про удари по Москві....
показати весь коментар
28.09.2025 09:15 Відповісти
Чому не палає разом зі всією інфраструктурою маськва, пітер, волгоград, ростов, саратов та інші міста країни - агресора? Де українська балістика та крилаті ракети, на які ОПа з друзями президента вже поцупили з бюджету сотні міліардів?
показати весь коментар
28.09.2025 09:15 Відповісти
Треба атакувати Москву!, саме Москву! сотнями БПЛА та ракет, але по якись причині цього не робиться, обо існує якась заборона с Зоходу або банально немає яєць віддати таку команду.
показати весь коментар
28.09.2025 09:29 Відповісти
А що в москві є значущі військові бази чи НПЗ ? Що це дасть, крім морального задоволення? Я зовсім не співчуваю ніяким росіянам і москвичам, вважаю, що їхня імперська сутність і привела до війни. Але підходжу практично, що само пособі бомбордування міст без конкретної цілі нічого не дає.
показати весь коментар
28.09.2025 10:04 Відповісти
ты шлюха кацапская - это обыкновенная справедливость - если обстреливается столица одно страны - то почему не должна обстреливаться столица вражеской Рашки???
показати весь коментар
28.09.2025 10:13 Відповісти
В нашій столиці є військові об'єкти а в Москві значить немає. Логічно.👍
показати весь коментар
28.09.2025 10:25 Відповісти
А де ж їх взяти ті ракети, якщо вони ( Великий зелений керманич) спроможні тільки п-ти та красти.
показати весь коментар
28.09.2025 10:07 Відповісти
Все Є!!!
показати весь коментар
28.09.2025 10:22 Відповісти
давно пора - только украинцы по своей тупости и малодушия выбрали вот это ЗЕ-носатое брехло, чмо, вора и ЗРАДНИКА - который не выполнил ни одного своего обещания ..
показати весь коментар
28.09.2025 10:15 Відповісти
Чекаємо на потужний відосік Боневтіка.
показати весь коментар
28.09.2025 09:38 Відповісти
хто пан? земразь?
ти зелений кретин чи що?
показати весь коментар
28.09.2025 10:13 Відповісти
Nika Vesela шлюха зе-леная, что ты несешь ботва купленая?
показати весь коментар
28.09.2025 10:18 Відповісти
У вас тільки рейтинги---зразу видно з якого ви табуна. Ну а на рахунок РОЗУМНИКА,то скажу вам "секрет"--розумний керівник підбирає собі помічників (заступників)навіть набагато квалівіцірованих за нього,а дурень (повний) невіглас,брехун --оточує біля себе подібних. Людина яка НІКОЛИ не ПРАЦЮВАЛА,а все життя скакала на сцені озвучувати те ,що йому написали--тяжко керувати державними процесами.а особливо коли війна. Нехочу нікого образити,алежиття показало---доярка не може керувати міністерством сільського господарства Повірте мені який був на керівній роботі 30 років.в т.ч. і рівня РЕСПУБЛІКИ,А ще і потрібно бути патріотом свого народу і країни.
показати весь коментар
28.09.2025 10:22 Відповісти
СВОлота
показати весь коментар
28.09.2025 09:48 Відповісти
сволота это тот кто обещает блекаут - а потом сидит как обосратое чмо перед камерой гундос епанный
показати весь коментар
28.09.2025 10:19 Відповісти
Так а де Фламіндічі, яких виробляють по 5шт на добу?
показати весь коментар
28.09.2025 09:57 Відповісти
ще вчора, кончена брехлива зе!гніда розповідала про європейських куколдів в нато!
ще вчора, гнила гундоса істота, вихвалявся атаками москви.

брехати брехати брехати!
брехати та мародерити!

напам'ятаю, що оця зелена ****, не піде поки війна!
оця зелена наволоч преться на наступні вибори.
показати весь коментар
28.09.2025 10:00 Відповісти
Навіть палестинці в умовах повної блокади спромоглись виробляти ракети з водопровідних труб у величезній кількості, а наш величний лідер тільки п-ти може, за 3 з половиною року так і не спромігся організувати хоча якесь товарне виробництво ракет.
показати весь коментар
28.09.2025 10:04 Відповісти
кацапи не воюють з ЗСУ - кацапи воюють з дитями,
яких дітей не вбьють?
тих викрадуть.
показати весь коментар
28.09.2025 10:08 Відповісти
навала ординська їбучя
показати весь коментар
28.09.2025 10:10 Відповісти
ау! ЗЕ=носатая ТВАРЬ - где удары по маскве? где блекаут в рашке?
показати весь коментар
28.09.2025 10:11 Відповісти
треба скидатись наймати спецуру щоб робила теракти на мокві
це не жарт
срана зевлада нічогоне зроюб ніколи
бо сцить
показати весь коментар
28.09.2025 10:14 Відповісти
просинайтесь вже і майте розум з якою скотинякою Україна має діло.
зелю на пожиттеве! - трамвай кроліки!
показати весь коментар
28.09.2025 10:16 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2025 10:18 Відповісти
Марік, Буча, Ірпінь, Київ...
показати весь коментар
28.09.2025 10:18 Відповісти
Де українське ППО, війна у державі.
показати весь коментар
28.09.2025 10:18 Відповісти
где пво ? в писте у ленки зеленской..
показати весь коментар
28.09.2025 10:20 Відповісти
 
 