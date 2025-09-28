УКР
Новини Атака безпілотників на Київ
Пошкоджено будівлю Інституту кардіології у Солом’янському районі, там загинули двоє людей, - ДСНС (оновлено)

Київ після обстрілу

Зранку 28 вересня ворог продовжує атакувати Київ ударними дронами, надходить інформація про наслідки ранкової атаки.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Соломʼянському районі пожежа в нежитловій забудові. В Дарницькому уламки впали на територію дитсадка.

"За попередньою інформацією, в Святошинському районі уламки впали на житловий будинок.
Екстрені служби прямують на місце", - уточнив очільник міста.

Також зазначається, що у Соломʼянському районі загоряння на одному з поверхів державного медзакладу. Попередньо, там можуть бути постраждалі.

Також читайте: Ціла вулиця пошкоджена внаслідок атаки РФ на Київ. ВIДЕО

"За уточненою інформацією, в Святошинському районі уламки впали в двір житлового будинку. Палали кілька авто. Пожежу оперативно загасили", - додав Кличко.

Оновлена інформація 

Як згодом уточнили у ДСНС, у Соломʼянському районі пошкоджено також будівлю Інституту кардіології, де загинули двоє людей.

Як повідомлялося, наразі ворог атакує ракетами та дронами, є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ. Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники. Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві. У Києві 5 людей госпіталізували, є руйнування житлової інфраструктури. Палають автівки у Дніпровському районі.

Топ коментарі
+11
Ворог нищить Україну ,а тим часом нашою територією проходить нафтопровід яким рашисти експортують нафту в "дружні" нам Угорщину і Словачину заробляючи щорічно на війну 7 мільярдів євро і нічого.
показати весь коментар
28.09.2025 08:45 Відповісти
+9
Палати повинна інфоаструктура маськви, пітєр, ростова, саратова, волгограда та інших міст оркостану.
показати весь коментар
28.09.2025 08:40 Відповісти
+9
Таке буде продовжуватися, доки цґлі вулиці не горітимуть у мацкві.
показати весь коментар
28.09.2025 08:46 Відповісти
надія всесвіту вважає по іншому...
показати весь коментар
28.09.2025 10:06 Відповісти
Нажаль "фламінго" полетіли у вирій,чи "фла міндічі".
показати весь коментар
28.09.2025 09:04 Відповісти
Цікаво, що було помередження про атаку дрогами, і жодного попередження про зліт бомбардувальників з ракетами - штати перестали надавати нам розвідінформауію? То трамп таки вмив руки? Зє знову набрехав про потужні домовдленості
показати весь коментар
28.09.2025 09:13 Відповісти
Попередження были. Принаймні Київ та Київська область
показати весь коментар
28.09.2025 09:55 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2025 10:18 Відповісти
І що в ООН та ОБСЄ?
показати весь коментар
28.09.2025 10:24 Відповісти
 
 