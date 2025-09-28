Пошкоджено будівлю Інституту кардіології у Солом’янському районі, там загинули двоє людей, - ДСНС (оновлено)
Зранку 28 вересня ворог продовжує атакувати Київ ударними дронами, надходить інформація про наслідки ранкової атаки.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у Соломʼянському районі пожежа в нежитловій забудові. В Дарницькому уламки впали на територію дитсадка.
"За попередньою інформацією, в Святошинському районі уламки впали на житловий будинок.
Екстрені служби прямують на місце", - уточнив очільник міста.
Також зазначається, що у Соломʼянському районі загоряння на одному з поверхів державного медзакладу. Попередньо, там можуть бути постраждалі.
"За уточненою інформацією, в Святошинському районі уламки впали в двір житлового будинку. Палали кілька авто. Пожежу оперативно загасили", - додав Кличко.
Оновлена інформація
Як згодом уточнили у ДСНС, у Соломʼянському районі пошкоджено також будівлю Інституту кардіології, де загинули двоє людей.
Як повідомлялося, наразі ворог атакує ракетами та дронами, є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ. Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники. Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві. У Києві 5 людей госпіталізували, є руйнування житлової інфраструктури. Палають автівки у Дніпровському районі.
