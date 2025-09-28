Київ під ворожою атакою: 5 людей госпіталізували, є руйнування житлової інфраструктури. Палають автівки у Дніпровському районі (оновлено)

Зранку 28 вересня 2025 року війська РФ атакують столицю України ударними БпЛА. Атака наразі триває. Є ракетна загроза.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Соломʼянському районі часткове руйнування в пʼятиповерховому житловому будинку.

"Наразі по одному постраждалому в Соломʼянському та Святошинському районах. Медики працюють на місцях. Одного постраждалого госпіталізували", - інформував в 5.27 Кличко.

Також читайте: Вибухи лунали в Києві: ППО працює по ворожих безпілотниках

Також є падіння уламків у Святошинському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах.

У Голосіївському районі зазнав руйнувань приватний будинок. Попередньо, без постраждалих.

У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, - падіння уламків на дах багатоповерхівки.

У Святошинському - падіння уламків на відкритій місцевості. У цьому ж районі уламки дрону впали на двоповерхову нежитлову забудову.

У Дарницькому уламки впали на території приватної садиби. Екстрені служби працюють на місцях.

"Наразі троє постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. Всіх медики госпіталізували. Масована атака на Київ триває. Залишайтеся в укриттях", - інформував Кличко о 6.07.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

"Виклик медиків у Святошинський район. Бригада виїхала. У Дарницькому районі палає кіоск. Екстрені служби прямують. Над Києвом кілька БпЛА та ще заходять ракети на місто. Перебувайте в укриттях", - додав згодом мер.

За оновленими даними, вже після 6 години ранку, за попередньою інформацією, падіння уламків сталося в Дарницькому, Дніпровському та Голосіївському районах. У Дніпровському - пожежа. Екстрені служби прямують на місця.

"У Дніпровському районі палають автівки. У Соломʼянському є повідомлення про падіння уламків. Будьте уважні! На Київ ще сунуть БпЛА", - додав Кличко.

Оновлена інформація

Згодом Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі ще двоє постраждалих. Загалом на цей час - пʼятеро. Всіх їх медики госпіталізували.

"Уже шестеро постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. Пʼятьох із них медики госпіталізували, одній жінці надали допомогу на місці", - написав о 7.39 очільник міста.

Як повідомлялося, наразі ворог атакує ракетами та дронами, є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ. Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники. Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві.