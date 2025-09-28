УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8039 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Києва
3 396 9

Київ під ворожою атакою: 5 людей госпіталізували, є руйнування житлової інфраструктури. Палають автівки у Дніпровському районі (оновлено)

шахед над Києвом

Зранку 28 вересня 2025 року війська РФ атакують столицю України ударними БпЛА. Атака наразі триває. Є ракетна загроза.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Соломʼянському районі часткове руйнування в пʼятиповерховому житловому будинку.

"Наразі по одному постраждалому в Соломʼянському та Святошинському районах. Медики працюють на місцях. Одного постраждалого госпіталізували", - інформував в 5.27 Кличко.

Також читайте: Вибухи лунали в Києві: ППО працює по ворожих безпілотниках

Також є падіння уламків у Святошинському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах.

У Голосіївському районі зазнав руйнувань приватний будинок. Попередньо, без постраждалих.

У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, - падіння уламків на дах багатоповерхівки.

У Святошинському -  падіння уламків на відкритій місцевості. У цьому ж районі уламки дрону впали на двоповерхову нежитлову забудову.

У Дарницькому уламки впали на території приватної садиби. Екстрені служби працюють на місцях.

"Наразі троє постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. Всіх медики госпіталізували. Масована атака на Київ триває. Залишайтеся в укриттях", - інформував Кличко о 6.07.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

"Виклик медиків у Святошинський район. Бригада виїхала. У Дарницькому районі палає кіоск. Екстрені служби прямують. Над Києвом кілька БпЛА та ще заходять ракети на місто. Перебувайте в укриттях", - додав згодом мер.

За оновленими даними, вже після 6 години ранку, за попередньою інформацією, падіння уламків сталося в Дарницькому, Дніпровському та Голосіївському районах. У Дніпровському - пожежа. Екстрені служби прямують на місця.

"У Дніпровському районі палають автівки. У Соломʼянському є повідомлення про падіння уламків. Будьте уважні! На Київ ще сунуть БпЛА", - додав Кличко.

Оновлена інформація

Згодом Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі ще двоє постраждалих. Загалом на цей час - пʼятеро. Всіх їх медики госпіталізували.

"Уже шестеро постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. Пʼятьох із них медики госпіталізували, одній жінці надали допомогу на місці", - написав о 7.39 очільник міста.

Як повідомлялося, наразі ворог атакує ракетами та дронами, є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ. Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники. Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві.

Автор: 

Київ (20200) обстріл (31060) дрони (5749)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Атаки на мацьву?
показати весь коментар
28.09.2025 07:26 Відповісти
Ну так блекауту ж немає, а найвеличніший казав, що вАзмєздіє буде тільки якщо буде блекаут. Зараз чергову казку про міфічні розАвиє фламінго розкаже для своєї тупорилої публіки, і піде далі зі своїми міндічами красти мільярди.
показати весь коментар
28.09.2025 07:48 Відповісти
Трамп незадоволений нашими атаками на російські НПЗ. Бо росіяни припинили постачання дизпалива на експорт. Трамп побоюється, що у них ціни зростуть. Дуже хвилюються, що якомусь Джонні доведеться заплатити на долар дорожче, а на вбитих українців йому пох.
показати весь коментар
28.09.2025 07:53 Відповісти
Брєд. В сша є своя нафта і свій бензин. До того ж штат Техас який славиться видобутком нафти це найбільший спонсор Трампа і йому тільки за радість що ціни на нафту ростуть
показати весь коментар
28.09.2025 07:57 Відповісти
Утопись.
показати весь коментар
28.09.2025 08:18 Відповісти
Здохни свинособака
показати весь коментар
28.09.2025 08:26 Відповісти
Вас влаштовує ТІЛЬКИ моцква, інше не підходить?
Навкруги моцкви стягнута найпотужніша на болотах ППО, тупо посилати туди засоби ураження, які зіб'ють, заради вашого особистого задоволення щоб вибити кілька вікон у багатоповерхівках?
Може, з вашого дозволу, нехай палають НПЗ, а кацапи пересідають на віслюків, які не споживають бензин.
показати весь коментар
28.09.2025 08:08 Відповісти
Я в молодості був усюди в сересеру. Чукчі своіх жінок пропонували і старших також.
Де дільничний?
показати весь коментар
28.09.2025 08:16 Відповісти
 
 