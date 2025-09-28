РУС
Киев под вражеской атакой: 5 человек госпитализированы, есть разрушения жилой инфраструктуры. Горят автомобили в Днепровском районе. (обновлено)

Утром 28 сентября 2025 года войска РФ атакуют столицу Украины ударными БпЛА. Атака продолжается. Есть ракетная угроза.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Соломенском районе частичное разрушение в пятиэтажном жилом доме.

"Сейчас по одному пострадавшему в Соломенском и Святошинском районах. Медики работают на местах. Одного пострадавшего госпитализировали", - информировал в 5:27 Кличко.

Также читайте: Взрывы раздавались в Киеве: ПВО работает по вражеским беспилотникам

Также есть падения обломков в Святошинском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах.

В Голосеевском районе подвергся разрушениям частный дом. Предварительно, без пострадавших.

В Днепровском районе, по предварительной информации, - падение обломков на крышу многоэтажки.

В Святошинском - падение обломков на открытой местности. В этом же районе обломки дрона упали на двухэтажную нежилую застройку.

В Дарницком обломки упали на территории частной усадьбы. Экстренные службы работают на местах.

"Сейчас трое пострадавших вследствие атаки врага на столицу. Всех медики госпитализировали. Массированная атака на Киев продолжается. Оставайтесь в укрытиях", - информировал Кличко в 6:07.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

"Вызов медиков в Святошинский район. Бригада выехала. В Дарницком районе пылает киоск. Экстренные службы направляются. Над Киевом несколько БпЛА и еще заходят ракеты на город. Оставайтесь в укрытиях", - добавил впоследствии мэр.

По обновленным данным, уже после 6 часов утра, по предварительной информации, падение обломков произошло в Дарницком, Днепровском и Голосеевском районах. В Днепровском - пожар. Экстренные службы направляются на места.

"В Днепровском районе горят машины. В Соломенском есть сообщения о падении обломков. Будьте внимательны! На Киев еще летят БпЛА", - добавил Кличко.

Обновленная информация

Впоследствии Кличко сообщил, что в Соломенском районе еще двое пострадавших. Всего на данный момент - пятеро. Всех их медики госпитализировали.

Как сообщалось, сейчас враг атакует ракетами и дронами, есть угроза для Киевской и Винницкой областей, большая группа БпЛА движется на Киев. Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники. Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви.

Киев (26151) обстрел (29722) дроны (4835)
Топ комментарии
+7
Ну так блекауту ж немає, а найвеличніший казав, що вАзмєздіє буде тільки якщо буде блекаут. Зараз чергову казку про міфічні розАвиє фламінго розкаже для своєї тупорилої публіки, і піде далі зі своїми міндічами красти мільярди.
28.09.2025 07:48 Ответить
+4
Вас влаштовує ТІЛЬКИ моцква, інше не підходить?
Навкруги моцкви стягнута найпотужніша на болотах ППО, тупо посилати туди засоби ураження, які зіб'ють, заради вашого особистого задоволення щоб вибити кілька вікон у багатоповерхівках?
Може, з вашого дозволу, нехай палають НПЗ, а кацапи пересідають на віслюків, які не споживають бензин.
28.09.2025 08:08 Ответить
+2
Атаки на мацьву?
28.09.2025 07:26 Ответить
Трамп незадоволений нашими атаками на російські НПЗ. Бо росіяни припинили постачання дизпалива на експорт. Трамп побоюється, що у них ціни зростуть. Дуже хвилюються, що якомусь Джонні доведеться заплатити на долар дорожче, а на вбитих українців йому пох.
показать весь комментарий
28.09.2025 07:53 Ответить
Брєд. В сша є своя нафта і свій бензин. До того ж штат Техас який славиться видобутком нафти це найбільший спонсор Трампа і йому тільки за радість що ціни на нафту ростуть
показать весь комментарий
28.09.2025 07:57 Ответить
Утопись.
показать весь комментарий
28.09.2025 08:18 Ответить
Здохни свинособака
показать весь комментарий
28.09.2025 08:26 Ответить
Скажіть про це Трампу. Відповідь мені потім перекажите.
показать весь комментарий
28.09.2025 08:35 Ответить
Вас влаштовує ТІЛЬКИ моцква, інше не підходить?
Навкруги моцкви стягнута найпотужніша на болотах ППО, тупо посилати туди засоби ураження, які зіб'ють, заради вашого особистого задоволення щоб вибити кілька вікон у багатоповерхівках?
Може, з вашого дозволу, нехай палають НПЗ, а кацапи пересідають на віслюків, які не споживають бензин.
28.09.2025 08:08 Ответить
Я в молодості був усюди в сересеру. Чукчі своіх жінок пропонували і старших також.
Де дільничний?
28.09.2025 08:16 Ответить
Як ЗЕлена ***** виїзжає десь у турне (бо продажне і дурне) так одразу Z-хуйло демонстративно нищить Київ і київщину.
28.09.2025 08:42 Ответить
 
 