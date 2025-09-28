Киев под вражеской атакой: 5 человек госпитализированы, есть разрушения жилой инфраструктуры. Горят автомобили в Днепровском районе. (обновлено)

Утром 28 сентября 2025 года войска РФ атакуют столицу Украины ударными БпЛА. Атака продолжается. Есть ракетная угроза.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Соломенском районе частичное разрушение в пятиэтажном жилом доме.

"Сейчас по одному пострадавшему в Соломенском и Святошинском районах. Медики работают на местах. Одного пострадавшего госпитализировали", - информировал в 5:27 Кличко.

Также есть падения обломков в Святошинском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах.

В Голосеевском районе подвергся разрушениям частный дом. Предварительно, без пострадавших.

В Днепровском районе, по предварительной информации, - падение обломков на крышу многоэтажки.

В Святошинском - падение обломков на открытой местности. В этом же районе обломки дрона упали на двухэтажную нежилую застройку.

В Дарницком обломки упали на территории частной усадьбы. Экстренные службы работают на местах.

"Сейчас трое пострадавших вследствие атаки врага на столицу. Всех медики госпитализировали. Массированная атака на Киев продолжается. Оставайтесь в укрытиях", - информировал Кличко в 6:07.

"Вызов медиков в Святошинский район. Бригада выехала. В Дарницком районе пылает киоск. Экстренные службы направляются. Над Киевом несколько БпЛА и еще заходят ракеты на город. Оставайтесь в укрытиях", - добавил впоследствии мэр.

По обновленным данным, уже после 6 часов утра, по предварительной информации, падение обломков произошло в Дарницком, Днепровском и Голосеевском районах. В Днепровском - пожар. Экстренные службы направляются на места.

"В Днепровском районе горят машины. В Соломенском есть сообщения о падении обломков. Будьте внимательны! На Киев еще летят БпЛА", - добавил Кличко.

Обновленная информация

Впоследствии Кличко сообщил, что в Соломенском районе еще двое пострадавших. Всего на данный момент - пятеро. Всех их медики госпитализировали.

Как сообщалось, сейчас враг атакует ракетами и дронами, есть угроза для Киевской и Винницкой областей, большая группа БпЛА движется на Киев. Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники. Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви.