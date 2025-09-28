Киев под вражеской атакой: 5 человек госпитализированы, есть разрушения жилой инфраструктуры. Горят автомобили в Днепровском районе. (обновлено)
Утром 28 сентября 2025 года войска РФ атакуют столицу Украины ударными БпЛА. Атака продолжается. Есть ракетная угроза.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в Соломенском районе частичное разрушение в пятиэтажном жилом доме.
"Сейчас по одному пострадавшему в Соломенском и Святошинском районах. Медики работают на местах. Одного пострадавшего госпитализировали", - информировал в 5:27 Кличко.
Также есть падения обломков в Святошинском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах.
В Голосеевском районе подвергся разрушениям частный дом. Предварительно, без пострадавших.
В Днепровском районе, по предварительной информации, - падение обломков на крышу многоэтажки.
В Святошинском - падение обломков на открытой местности. В этом же районе обломки дрона упали на двухэтажную нежилую застройку.
В Дарницком обломки упали на территории частной усадьбы. Экстренные службы работают на местах.
"Сейчас трое пострадавших вследствие атаки врага на столицу. Всех медики госпитализировали. Массированная атака на Киев продолжается. Оставайтесь в укрытиях", - информировал Кличко в 6:07.
"Вызов медиков в Святошинский район. Бригада выехала. В Дарницком районе пылает киоск. Экстренные службы направляются. Над Киевом несколько БпЛА и еще заходят ракеты на город. Оставайтесь в укрытиях", - добавил впоследствии мэр.
По обновленным данным, уже после 6 часов утра, по предварительной информации, падение обломков произошло в Дарницком, Днепровском и Голосеевском районах. В Днепровском - пожар. Экстренные службы направляются на места.
"В Днепровском районе горят машины. В Соломенском есть сообщения о падении обломков. Будьте внимательны! На Киев еще летят БпЛА", - добавил Кличко.
Обновленная информация
Впоследствии Кличко сообщил, что в Соломенском районе еще двое пострадавших. Всего на данный момент - пятеро. Всех их медики госпитализировали.
Как сообщалось, сейчас враг атакует ракетами и дронами, есть угроза для Киевской и Винницкой областей, большая группа БпЛА движется на Киев. Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники. Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви.
Навкруги моцкви стягнута найпотужніша на болотах ППО, тупо посилати туди засоби ураження, які зіб'ють, заради вашого особистого задоволення щоб вибити кілька вікон у багатоповерхівках?
Може, з вашого дозволу, нехай палають НПЗ, а кацапи пересідають на віслюків, які не споживають бензин.
Де дільничний?