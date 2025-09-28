Вибухи лунали в Києві: ППО працює по ворожих безпілотниках
У ніч на неділю, 28 вересня, у Києві лунали вибухи на тлі атаки російських дронів.
Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
У Києві чути вибухи, - повідомлялося о 01:22.
"Тривога в столиці через ворожі БпЛА. Може бути гучно. Пройдіть в найближче укриття і залишайтесь там до відбою тривоги", - повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.
Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 27 вересня, російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники.
Доповнюється...
