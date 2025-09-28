Взрывы раздавались в Киеве: ПВО работает по вражеским беспилотникам
В ночь на воскресенье, 28 сентября, в Киеве раздавались взрывы на фоне атаки российских дронов.
Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
В Киеве слышны взрывы, - сообщалось в 01:22.
"Тревога в столице из-за вражеских БпЛА. Может быть громко. Пройдите в ближайшее укрытие и оставайтесь там до отбоя тревоги", - сообщил председатель КГВА Тимур Ткаченко.
