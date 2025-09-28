РУС
Взрывы раздавались в Киеве: ПВО работает по вражеским беспилотникам

В ночь на воскресенье, 28 сентября, в Киеве раздавались взрывы на фоне атаки российских дронов.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

В Киеве слышны взрывы, - сообщалось в 01:22.

"Тревога в столице из-за вражеских БпЛА. Может быть громко. Пройдите в ближайшее укрытие и оставайтесь там до отбоя тревоги", - сообщил председатель КГВА Тимур Ткаченко.

взрыв (6915) Киев (26151) ПВО (3141)
