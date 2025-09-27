Рашисти запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили
Ввечері суботи, 27 вересня, російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Ворожі БпЛА у Донецькій області, Куп'янському та Ізюмському районах. Вектором руху на захід, - повідомлялося о 20:25.
БпЛА в районі Краснопілля-Тростянець на Сумщині, курсом на південь, - повідомлялося о 20:41.
Ударні безпілотники у Харківському, Берестинському, Самарівському районах. Також БпЛА в напрямку Харкова! Під час тривоги перебувайте в укриттях, - повідомлялося о 21:12.
БпЛА на Запоріжжя, - повідомлялося о 21:12.
У Дніпровському районі Дніпропетровщини БпЛА, курсом на захід, - повідомлялося о 21:24.
А є ще така:
На протязі 72 годин, найбільш вірогідно на протязі 48 годин очікуємо комбінований ракетно шахедний удар.
На даний момент часу відмічено пуски шахедів з наступних локацій
Шаталово 30
Орел 60
Халіно 30
Нявля підготовка
Асовиця підготовка
Мілєрово підготовка
Приморсько Ахтарськ 50
Чауда підготовка
Гвардійське 30
Стратегічна авіація до 40 ракет х101
Калібри до 24 ракет
Х47/Кинджал до 8 ракет
Балістика до 22 ракет (усі напрямки)
Іскандер К до 12 ракет
Особлива увага Чернігівська, Сумська, Київська, Полтавська, Черкаська, Одеська та західні області.
Ще раз наголошую, що вірогідність дуже висока, але як показує аналіз останніх обстрілів, Підготовка до пусків може свідчити про удар на протязі 72 годин.»