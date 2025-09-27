Рашисти запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили

Ввечері суботи, 27 вересня, російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ворожі БпЛА у Донецькій області, Куп'янському та Ізюмському районах. Вектором руху на захід, - повідомлялося о 20:25.

БпЛА в районі Краснопілля-Тростянець на Сумщині, курсом на південь, - повідомлялося о 20:41.

Ударні безпілотники у Харківському, Берестинському, Самарівському районах. Також БпЛА в напрямку Харкова! Під час тривоги перебувайте в укриттях, - повідомлялося о 21:12.

БпЛА на Запоріжжя, - повідомлялося о 21:12.

У Дніпровському районі Дніпропетровщини БпЛА, курсом на захід, - повідомлялося о 21:24.

