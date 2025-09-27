УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8237 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
573 2

Рашисти запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили

росіяни атакують шахедами ввечері 11 березня

Ввечері суботи, 27 вересня, російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Ворожі БпЛА у Донецькій області, Куп'янському та Ізюмському районах. Вектором руху на захід, - повідомлялося о 20:25.

БпЛА в районі Краснопілля-Тростянець на Сумщині, курсом на південь, - повідомлялося о 20:41.

Ударні безпілотники у Харківському, Берестинському, Самарівському районах. Також БпЛА в напрямку Харкова! Під час тривоги перебувайте в укриттях, - повідомлялося о 21:12.

БпЛА на Запоріжжя, - повідомлялося о 21:12.

У Дніпровському районі Дніпропетровщини БпЛА, курсом на захід, - повідомлялося о 21:24.

Читайте також: ППО України збила 97 ворожих дронів з 115, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4948) атака (553) Повітряні сили (3044)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Раша це паперовий скунс.
показати весь коментар
27.09.2025 21:47 Відповісти
«Відповідно до інформації отриманої від оперативного чергового ГКЦ "ТОПАЗ ворог завершує підготовку до завдання масованого ракетного удару по об'єктах на території України протягом наступних 8-14 годин. До завдання ракетного удару залучатимуться до 2-х ТУ160 та до 8 ТУ95. Розрахункова кількість ракет повітряного базування до 56. У готовності до застосування перебувають бойові розрахунки "Іскандер - М" загалом 68 СПУ, екіпажі носіїв ракет типу "Кинжал" - 7 літаків МІГ31К та крилатих ракет морського базування "Калібр" - 14 МК- ПУ. Довести дану інформацію до відома о/с, у разі надходження сигналу ''повітряна тривога'' забезпечити перебування особового складу в укриттях»,

А є ще така:

На протязі 72 годин, найбільш вірогідно на протязі 48 годин очікуємо комбінований ракетно шахедний удар.

На даний момент часу відмічено пуски шахедів з наступних локацій

Шаталово 30

Орел 60

Халіно 30

Нявля підготовка

Асовиця підготовка

Мілєрово підготовка

Приморсько Ахтарськ 50

Чауда підготовка

Гвардійське 30

Стратегічна авіація до 40 ракет х101

Калібри до 24 ракет

Х47/Кинджал до 8 ракет

Балістика до 22 ракет (усі напрямки)

Іскандер К до 12 ракет

Особлива увага Чернігівська, Сумська, Київська, Полтавська, Черкаська, Одеська та західні області.

Ще раз наголошую, що вірогідність дуже висока, але як показує аналіз останніх обстрілів, Підготовка до пусків може свідчити про удар на протязі 72 годин.»
показати весь коментар
27.09.2025 21:54 Відповісти
 
 