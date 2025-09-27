РУС
Рашисты запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы

Россияне атакуют шахедами вечером 11 марта

Вечером субботы, 27 сентября, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Вражеские БпЛА в Донецкой области, Купянском и Изюмском районах. Вектором движения на запад, - сообщалось в 20:25.

БпЛА в районе Краснополье-Тростянец на Сумщине, курсом на юг, - сообщалось в 20:41.

Ударные беспилотники в Харьковском, Берестинском, Самаровском районах. Также БпЛА в направлении Харькова! Во время тревоги находитесь в укрытиях, - сообщалось в 21:12.

БпЛА на Запорожье, - сообщалось в 21:12.

В Днепровском районе Днепропетровщины БпЛА, курсом на запад, - сообщалось в 21:24.

Раша це паперовий скунс.
27.09.2025 21:47 Ответить
«Відповідно до інформації отриманої від оперативного чергового ГКЦ "ТОПАЗ ворог завершує підготовку до завдання масованого ракетного удару по об'єктах на території України протягом наступних 8-14 годин. До завдання ракетного удару залучатимуться до 2-х ТУ160 та до 8 ТУ95. Розрахункова кількість ракет повітряного базування до 56. У готовності до застосування перебувають бойові розрахунки "Іскандер - М" загалом 68 СПУ, екіпажі носіїв ракет типу "Кинжал" - 7 літаків МІГ31К та крилатих ракет морського базування "Калібр" - 14 МК- ПУ. Довести дану інформацію до відома о/с, у разі надходження сигналу ''повітряна тривога'' забезпечити перебування особового складу в укриттях»,

А є ще така:

На протязі 72 годин, найбільш вірогідно на протязі 48 годин очікуємо комбінований ракетно шахедний удар.

На даний момент часу відмічено пуски шахедів з наступних локацій

Шаталово 30

Орел 60

Халіно 30

Нявля підготовка

Асовиця підготовка

Мілєрово підготовка

Приморсько Ахтарськ 50

Чауда підготовка

Гвардійське 30

Стратегічна авіація до 40 ракет х101

Калібри до 24 ракет

Х47/Кинджал до 8 ракет

Балістика до 22 ракет (усі напрямки)

Іскандер К до 12 ракет

Особлива увага Чернігівська, Сумська, Київська, Полтавська, Черкаська, Одеська та західні області.

Ще раз наголошую, що вірогідність дуже висока, але як показує аналіз останніх обстрілів, Підготовка до пусків може свідчити про удар на протязі 72 годин.»
27.09.2025 21:54 Ответить
Сейчас время ч, завтра в Молдові выборы, слишком много беспилотников в небе ЕС стало появляться. Не игнорируйте угрозы, русня злая за су и за НПЗ..
27.09.2025 22:21 Ответить
 
 