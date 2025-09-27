Рашисты запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы

Вечером субботы, 27 сентября, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Вражеские БпЛА в Донецкой области, Купянском и Изюмском районах. Вектором движения на запад, - сообщалось в 20:25.

БпЛА в районе Краснополье-Тростянец на Сумщине, курсом на юг, - сообщалось в 20:41.

Ударные беспилотники в Харьковском, Берестинском, Самаровском районах. Также БпЛА в направлении Харькова! Во время тревоги находитесь в укрытиях, - сообщалось в 21:12.

БпЛА на Запорожье, - сообщалось в 21:12.

В Днепровском районе Днепропетровщины БпЛА, курсом на запад, - сообщалось в 21:24.

Читайте также: ПВО Украины сбила 97 вражеских дронов из 115, - Воздушные силы