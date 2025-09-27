Рашисты запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы
Вечером субботы, 27 сентября, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Вражеские БпЛА в Донецкой области, Купянском и Изюмском районах. Вектором движения на запад, - сообщалось в 20:25.
БпЛА в районе Краснополье-Тростянец на Сумщине, курсом на юг, - сообщалось в 20:41.
Ударные беспилотники в Харьковском, Берестинском, Самаровском районах. Также БпЛА в направлении Харькова! Во время тревоги находитесь в укрытиях, - сообщалось в 21:12.
БпЛА на Запорожье, - сообщалось в 21:12.
В Днепровском районе Днепропетровщины БпЛА, курсом на запад, - сообщалось в 21:24.
А є ще така:
На протязі 72 годин, найбільш вірогідно на протязі 48 годин очікуємо комбінований ракетно шахедний удар.
На даний момент часу відмічено пуски шахедів з наступних локацій
Шаталово 30
Орел 60
Халіно 30
Нявля підготовка
Асовиця підготовка
Мілєрово підготовка
Приморсько Ахтарськ 50
Чауда підготовка
Гвардійське 30
Стратегічна авіація до 40 ракет х101
Калібри до 24 ракет
Х47/Кинджал до 8 ракет
Балістика до 22 ракет (усі напрямки)
Іскандер К до 12 ракет
Особлива увага Чернігівська, Сумська, Київська, Полтавська, Черкаська, Одеська та західні області.
Ще раз наголошую, що вірогідність дуже висока, але як показує аналіз останніх обстрілів, Підготовка до пусків може свідчити про удар на протязі 72 годин.»