ПВО Украины сбила 97 вражеских дронов из 115, - Воздушные силы
В ночь на 27 сентября Россия атаковала Украину 115 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера и другими дронами с направлений Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Чауда (ВОТ Крыма), более 70 из них - шахеты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Противовоздушная оборона вместе с авиацией, подразделениями РЭБ и мобильными огневыми группами Сил обороны отразила атаку. По состоянию на 09:00 было сбито или подавлено 97 вражеских БПЛА на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано 17 попаданий ударных БПЛА на 6 локациях и падение обломков на двух других. Атака продолжается, на севере фиксируют новые группы дронов. Украинцев призывают соблюдать меры безопасности.
Напомним, российские дроны атаковали ряд регионов Украины. В Винницкой области в результате массированной вражеской атаки зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, поврежден жилой дом.
Российские дроны повредили железнодорожную инфраструктуру Одесской области. Обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров.
