ППО України збила 97 ворожих дронів з 115, - Повітряні сили
У ніч на 27 вересня Росія атакувала Україну 115 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера та іншими дронами з напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Чауда (ТОТ Криму), понад 70 із них - шахеди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Протиповітряна оборона разом з авіацією, підрозділами РЕБ та мобільними вогневими групами Сил оборони відбила атаку. Станом на 09:00 було збито або подавлено 97 ворожих БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано 17 влучань ударних БпЛА на 6 локаціях та падіння уламків на двох інших. Атака триває, на півночі фіксують нові групи дронів. Українців закликають дотримуватися заходів безпеки.
Нагадаємо, російські дрони атакували низку регіонів України. На Вінниччині внаслідок масованої ворожої атаки зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, пошкоджено житловий будинок.
Російські дрони пошкодили залізничну інфраструктуру Одещини. Обійшлося без постраждалих серед залізничників і пасажирів.
