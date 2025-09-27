УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7392 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Вінниччини
1 298 2

Ворог поцілив по критичній інфраструктурі на Вінниччині

Російські безпілотники масово порушили повітряний простір Польщі

Внаслідок масованої ворожої атаки вночі 27 вересня на Вінниччині є влучання в критичну інфраструктуру та пошкоджено житловий будинок. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

"За останніми даними постраждалих, травмованих немає",  - йдеться в повідомленні.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Станом на 6:30 пожежу ліквідовано. Рух потягів відновлено.

"Без електропостачання залишається один житловий будинок. Над його відновленням працюють відповідні служби",  - додала Заболотна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували дронами Вінницьку область: є влучання по критичній інфраструктурі

Автор: 

Вінницька область (1094) обстріл (31050)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Миколаївська обл - в нас наче без попадів
показати весь коментар
27.09.2025 07:30 Відповісти
Той гадський "неміраFF" чогось не обстрілюють, цивільні Люди страждають...
показати весь коментар
27.09.2025 07:49 Відповісти
 
 