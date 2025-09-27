1 298 2
Ворог поцілив по критичній інфраструктурі на Вінниччині
Внаслідок масованої ворожої атаки вночі 27 вересня на Вінниччині є влучання в критичну інфраструктуру та пошкоджено житловий будинок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.
"За останніми даними постраждалих, травмованих немає", - йдеться в повідомленні.
Станом на 6:30 пожежу ліквідовано. Рух потягів відновлено.
"Без електропостачання залишається один житловий будинок. Над його відновленням працюють відповідні служби", - додала Заболотна.
