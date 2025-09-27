Ворог поцілив по критичній інфраструктурі на Вінниччині

Внаслідок масованої ворожої атаки вночі 27 вересня на Вінниччині є влучання в критичну інфраструктуру та пошкоджено житловий будинок.

про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

"За останніми даними постраждалих, травмованих немає", - йдеться в повідомленні.

Станом на 6:30 пожежу ліквідовано. Рух потягів відновлено.

"Без електропостачання залишається один житловий будинок. Над його відновленням працюють відповідні служби", - додала Заболотна.

