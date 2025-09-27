Окупанти атакували дронами Вінницьку область: є влучання по критичній інфраструктурі

У ніч на суботу, 27 вересня, російські загарбники атакували Вінницьку область дронами. Є влучання у критичну інфраструктуру.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.

"Вінниччина під атакою ворожих БПЛА. Є влучання у критичну інфраструктуру. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Деталі згодом", - повідомила посадовиця.

