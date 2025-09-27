УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4242 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Вінниччини
262 0

Окупанти атакували дронами Вінницьку область: є влучання по критичній інфраструктурі

вибухи, дим

У ніч на суботу, 27 вересня, російські загарбники атакували Вінницьку область дронами. Є влучання у критичну інфраструктуру.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

"Вінниччина під атакою ворожих БПЛА. Є влучання у критичну інфраструктуру. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Деталі згодом", - повідомила посадовиця.

Дивіться також: Наслідки дронової атаки РФ на Вінниччину: виникла пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4942) Вінницька область (1092) атака (549)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 