Окупанти атакували дронами Вінницьку область: є влучання по критичній інфраструктурі
У ніч на суботу, 27 вересня, російські загарбники атакували Вінницьку область дронами. Є влучання у критичну інфраструктуру.
Про це в соцмережі фейсбук повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.
"Вінниччина під атакою ворожих БПЛА. Є влучання у критичну інфраструктуру. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Деталі згодом", - повідомила посадовиця.
