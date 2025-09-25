2 141 4
Наслідки дронової атаки РФ на Вінниччину: виникла пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. ФОТОрепортаж
Російські окупанти в ніч на 25 вересня вдарили дронами по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок російського обстрілу виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано.
Постраждалих немає.
Нагадаємо, раніше у Вінницькій ОВА заявили, що було знеструмлено частину міста та зупинено рух потягів.
