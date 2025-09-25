УКР
Наслідки дронової атаки РФ на Вінниччину: виникла пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Російські окупанти в ніч на 25 вересня вдарили дронами по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок російського обстрілу виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано.

Постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій ОВА заявили, що було знеструмлено частину міста та зупинено рух потягів.

Читайте: 15 років за ґратами проведе агент РФ, який пішов у СЗЧ та коригував ракетні удари по Вінниці й Сумах, - СБУ

РФ атакувала Вінницьку область шахедами. Що відомо про наслідки?
Вінницька область (1094) обстріл (31050)
Пан міністр оборони Шмигаль, ууди подівся захист неба?
25.09.2025 09:03 Відповісти
З такими питання, до умерова, поки він ще не відбув до Філадельфії !!?
25.09.2025 09:07 Відповісти
Ще за часів Урядів яценюка+гройсмана, все було ЗАВЧАСНО і ФАХОВО підготовлено, щоб упередити такі наслідки!! Держсекретарі на посадах у КМУ з 2014 року, можуть це ДОБРОВІЛЬНО засвідчити, слідчим з ГПУ СБУ НАБУ БЕБ САП, поки ще, як свідки….
25.09.2025 09:06 Відповісти
Під удар рос.БЛА потрапила Жмеринка, пошкоджені ел.підстанція і водоканал, ел.підстанцію тимчасово відремонтували (рух відновили), на водоканалі ведуть ремонтні роботи.
25.09.2025 09:45 Відповісти
 
 