Вночі ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини

У ніч проти 25 вересня ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини. Є влучання в обʼєкти енергетики.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

"Було знеструмлено частину міста та зупинено рух потягів, станом на зараз електропостачання та рух потягів відновлено.
Звернень щодо пошкодження житлових будинків не надходило та, на щастя, постраждалих серед людей немає", - йдеться в повідомленні

Рятувальники станом на 5:30 пожежу ліквідували. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

