Ночью враг атаковал критическую инфраструктуру Винницкой области

В ночь на 25 сентября враг атаковал критическую инфраструктуру Винницкой области. Есть попадания в объекты энергетики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная.

"Была обесточена часть города и остановлено движение поездов, по состоянию на сейчас электроснабжение и движение поездов восстановлено.

Обращений о повреждении жилых домов не поступало и, к счастью, пострадавших среди людей нет", - говорится в сообщении

Спасатели по состоянию на 5:30 пожар ликвидировали. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий обстрела.

