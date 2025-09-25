1 655 1
Ночью враг атаковал критическую инфраструктуру Винницкой области
В ночь на 25 сентября враг атаковал критическую инфраструктуру Винницкой области. Есть попадания в объекты энергетики.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная.
"Была обесточена часть города и остановлено движение поездов, по состоянию на сейчас электроснабжение и движение поездов восстановлено.
Обращений о повреждении жилых домов не поступало и, к счастью, пострадавших среди людей нет", - говорится в сообщении
Спасатели по состоянию на 5:30 пожар ликвидировали. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий обстрела.
