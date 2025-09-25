Последствия дронной атаки РФ на Винницкую область: возник пожар на объекте критической инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты в ночь на 25 сентября ударили дронами по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

В результате российского обстрела возник пожар, который был оперативно ликвидирован.

Пострадавших нет.

Напомним, ранее в Винницкой ОГА заявили, что была обесточена часть города и остановлено движение поездов.

Читайте: 15 лет за решеткой проведет агент РФ, который ушел в СВЧ и корректировал ракетные удары по Виннице и Сумах, - СБУ





