Последствия дронной атаки РФ на Винницкую область: возник пожар на объекте критической инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты в ночь на 25 сентября ударили дронами по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
В результате российского обстрела возник пожар, который был оперативно ликвидирован.
Пострадавших нет.
Напомним, ранее в Винницкой ОГА заявили, что была обесточена часть города и остановлено движение поездов.
