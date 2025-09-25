РУС
Последствия дронной атаки РФ на Винницкую область: возник пожар на объекте критической инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты в ночь на 25 сентября ударили дронами по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

В результате российского обстрела возник пожар, который был оперативно ликвидирован.

Пострадавших нет.

Напомним, ранее в Винницкой ОГА заявили, что была обесточена часть города и остановлено движение поездов.

15 лет за решеткой проведет агент РФ, который ушел в СВЧ и корректировал ракетные удары по Виннице и Сумах, - СБУ

РФ атаковала Винницкую область шахедами. Что известно о последствиях?
Пан міністр оборони Шмигаль, ууди подівся захист неба?
25.09.2025 09:03 Ответить
З такими питання, до умерова, поки він ще не відбув до Філадельфії !!?
25.09.2025 09:07 Ответить
Ще за часів Урядів яценюка+гройсмана, все було ЗАВЧАСНО і ФАХОВО підготовлено, щоб упередити такі наслідки!! Держсекретарі на посадах у КМУ з 2014 року, можуть це ДОБРОВІЛЬНО засвідчити, слідчим з ГПУ СБУ НАБУ БЕБ САП, поки ще, як свідки….
25.09.2025 09:06 Ответить
Під удар рос.БЛА потрапила Жмеринка, пошкоджені ел.підстанція і водоканал, ел.підстанцію тимчасово відремонтували (рух відновили), на водоканалі ведуть ремонтні роботи.
25.09.2025 09:45 Ответить
 
 