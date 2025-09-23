РУС
Шпионаж в пользу РФ
15 лет за решеткой проведет агент РФ, ушедший в СЗЧ и корректировавший ракетные удары по Виннице и Сумам, - СБУ

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил еще один агент российской военной разведки, которого осенью 2024 года задержали на приграничье Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установило расследование, злоумышленник отслеживал локации Сил обороны на территории северо-восточного региона, по которым рашисты готовили воздушные удары и артобстрелы.

Что о предателе известно?

Вражеским агентом оказался завербованный российским гру контрактник одной из воинских частей Украины, который самовольно оставил место службы.

"После побега из пункта постоянной дислокации дезертир начал искать "быстрых заработков" в Телеграм-каналах. Там он попал в поле зрения военной разведки РФ, которая пообещала ему деньги в обмен на сотрудничество", - говорится в сообщении.

Находясь сначала в Винницкой области, агент обходил местность и отслеживал позиции радиолокационных станций и мобильных огневых групп, которые обороняют воздушное пространство региона.

Такие разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки новых серий ракетно-дронных атак по критической инфраструктуре области "в обход" украинской ПВО.

Впоследствии вражеского соратника перебросили в Сумскую область, где он на две недели арендовал квартиру вблизи российской границы.

Там агент выдавал себя за "военного при исполнении", чтобы войти в доверие к местным жителям. Таким образом он надеялся собрать информацию о пунктах базирования украинских защитников.

В дальнейшем злоумышленник должен был дополнительно поджечь релейные шкафы на участках Укрзализныци, чтобы усложнить транспортную логистику на передовую.

Сотрудники СБУ разоблачили предателя и задержали его.

Что решил суд?

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств агент признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
▪️ ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
▪️ ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения).

Винницкая область СБУ Сумская область
Дуже лояльне в нас правосуддя, у кацапії нашим військовополоненим менше 20-ті не дають. Громадянин України, навіть якщо він кацпський агент, зрадник українського народу=довічне ув'язнення!
показать весь комментарий
23.09.2025 16:17 Ответить
Згодний, переветень отримав м'яке покарання, тут справа не в грошах, він прагнув знищення України.
показать весь комментарий
23.09.2025 16:46 Ответить
Він зрадник, прагнувший смерті українців. Інше не має значення.
показать весь комментарий
23.09.2025 16:51 Ответить
Зрадників на зоні можуть знищити самі вʼязні 😡
показать весь комментарий
23.09.2025 16:55 Ответить
 
 