15 лет за решеткой проведет агент РФ, ушедший в СЗЧ и корректировавший ракетные удары по Виннице и Сумам, - СБУ
По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил еще один агент российской военной разведки, которого осенью 2024 года задержали на приграничье Сумщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как установило расследование, злоумышленник отслеживал локации Сил обороны на территории северо-восточного региона, по которым рашисты готовили воздушные удары и артобстрелы.
Что о предателе известно?
Вражеским агентом оказался завербованный российским гру контрактник одной из воинских частей Украины, который самовольно оставил место службы.
"После побега из пункта постоянной дислокации дезертир начал искать "быстрых заработков" в Телеграм-каналах. Там он попал в поле зрения военной разведки РФ, которая пообещала ему деньги в обмен на сотрудничество", - говорится в сообщении.
Находясь сначала в Винницкой области, агент обходил местность и отслеживал позиции радиолокационных станций и мобильных огневых групп, которые обороняют воздушное пространство региона.
Такие разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки новых серий ракетно-дронных атак по критической инфраструктуре области "в обход" украинской ПВО.
Впоследствии вражеского соратника перебросили в Сумскую область, где он на две недели арендовал квартиру вблизи российской границы.
Там агент выдавал себя за "военного при исполнении", чтобы войти в доверие к местным жителям. Таким образом он надеялся собрать информацию о пунктах базирования украинских защитников.
В дальнейшем злоумышленник должен был дополнительно поджечь релейные шкафы на участках Укрзализныци, чтобы усложнить транспортную логистику на передовую.
Сотрудники СБУ разоблачили предателя и задержали его.
Что решил суд?
На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств агент признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
▪️ ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
▪️ ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль