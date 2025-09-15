РУС
15 лет за решеткой проведет агент ФСБ, который передавал врагу координаты ПВО в Киевской области, - СБУ. ФОТО

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил еще один корректировщик воздушных атак рашистов. Злоумышленник отслеживал локации подразделений ПВО на Киевщине и передавал их врагу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что о предателе известно?

Как установило расследование, наведением вражеского огня занимался завербованный ФСБ 41-летний кладовщик местного предприятия. В поле зрения оккупантов он попал из-за своей активности в запрещенной соцсети "ВКонтакте".

Также читайте: Пожизненное заключение для судьи-предательницы: объявлен приговор экс-главе Генического райсуда, - ГБР

предатель из Киевской области

По материалам дела, главной задачей агента было выявление боевых позиций мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов и РЛС-станций, которые защищают воздушное пространство столичного региона.

"Для этого предатель после объявления воздушных тревог выходил на местность и пытался выявить ориентировочные координаты боевой работы украинской ПВО", - пояснили в СБУ.

В случае обнаружения потенциальных "целей" агент в режиме реального времени "отчитывался" об этом куратору с помощью анонимного чата в мессенджере.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника на начальном этапе его разведывательной деятельности и заблаговременно провели мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны.

Вскоре предателя задержали "на горячем", когда он шпионил вблизи пункта базирования украинских защитников.

На основании доказательств, собранных контрразведкой и следователями Службы безопасности, суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Расследование проводили сотрудники СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Киевская область (4346) приговор (1274) СБУ (20413) суд (25230) шпионаж (1447)
на русні 20 років дають за допис в соц. мережах, а тут агенту ФСБ та зраднику 15. Якесь дивне українське правосуддя
показать весь комментарий
15.09.2025 16:29 Ответить
Ніхера не розумію. Нащо годувати мерзоту 15 років за бюджетний кошт? На обмін його.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:33 Ответить
Є докази - тихенько закопати. Бажано, живцем.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:35 Ответить
Красень. Жив нормально, одягався, їв шаурму... І тут захотілося легких дєнжат з тєлєгі....з ризиком сісти на 15 років.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:39 Ответить
 
 