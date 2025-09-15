УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8770 відвідувачів онлайн
Новини Фото Вироки за державну зраду Шпигунство на користь РФ
789 6

15 років за ґратами проведе агент ФСБ, який передавав ворогу координати ППО на Київщині, - СБУ. ФОТО

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один коригувальник повітряних атак рашистів. Зловмисник відстежував локації підрозділів ППО на Київщині та передавав їх ворогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що про зрадника відомо?

Як встановило розслідування, наведенням ворожого вогню займався завербований ФСБ 41-річний комірник місцевого підприємства. У поле зору окупантів він потрапив через свою активність у забороненій соцмережі "ВКонтакті".

Також читайте: Довічне ув’язнення для судді-зрадниці: оголошено вирок ексголові Генічеського райсуду, - ДБР

зрадник з Київщини

За матеріалами справи, головним завданням агента було виявлення бойових позицій мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів та РЛС-станцій, які захищають повітряний простір столичного регіону.

"Для цього зрадник після оголошення повітряних тривог виходив на місцевість та намагався виявити орієнтовні координати бойової роботи української ППО", - пояснили в СБУ.

У разі виявлення потенційних "цілей" агент у режимі реального часу "звітував" про це куратору за допомогою анонімного чату в месенджері.

Співробітники СБУ викрили зловмисника на початковому етапі його розвідактивності й завчасно провели заходи для убезпечення позицій Сил оборони.

Невдовзі зрадника затримали "на гарячому", коли він шпигував поблизу пункту базування українських захисників.

На підставі доказів, зібраних контррозвідкою та слідчими Служби безпеки, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Автор: 

Київська область (4249) вирок (1133) СБУ (13358) суд (11863) шпигунство (1051)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на русні 20 років дають за допис в соц. мережах, а тут агенту ФСБ та зраднику 15. Якесь дивне українське правосуддя
показати весь коментар
15.09.2025 16:29 Відповісти
Ніхера не розумію. Нащо годувати мерзоту 15 років за бюджетний кошт? На обмін його.
показати весь коментар
15.09.2025 16:33 Відповісти
Є докази - тихенько закопати. Бажано, живцем.
показати весь коментар
15.09.2025 16:35 Відповісти
Красень. Жив нормально, одягався, їв шаурму... І тут захотілося легких дєнжат з тєлєгі....з ризиком сісти на 15 років.
показати весь коментар
15.09.2025 16:39 Відповісти
а тепер ми повинні за наші податки його годувати, лікувати та охороняти.. а ще якись "лівозахисники" з червоного хресту будуть перевіряти, чи не порушують його права..
або на обмін або в "штрафбат".
показати весь коментар
15.09.2025 18:10 Відповісти
 
 