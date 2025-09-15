15 років за ґратами проведе агент ФСБ, який передавав ворогу координати ППО на Київщині, - СБУ. ФОТО

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один коригувальник повітряних атак рашистів. Зловмисник відстежував локації підрозділів ППО на Київщині та передавав їх ворогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що про зрадника відомо?

Як встановило розслідування, наведенням ворожого вогню займався завербований ФСБ 41-річний комірник місцевого підприємства. У поле зору окупантів він потрапив через свою активність у забороненій соцмережі "ВКонтакті".

За матеріалами справи, головним завданням агента було виявлення бойових позицій мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів та РЛС-станцій, які захищають повітряний простір столичного регіону.

"Для цього зрадник після оголошення повітряних тривог виходив на місцевість та намагався виявити орієнтовні координати бойової роботи української ППО", - пояснили в СБУ.

У разі виявлення потенційних "цілей" агент у режимі реального часу "звітував" про це куратору за допомогою анонімного чату в месенджері.

Співробітники СБУ викрили зловмисника на початковому етапі його розвідактивності й завчасно провели заходи для убезпечення позицій Сил оборони.

Невдовзі зрадника затримали "на гарячому", коли він шпигував поблизу пункту базування українських захисників.

На підставі доказів, зібраних контррозвідкою та слідчими Служби безпеки, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.