1 612 15

Передавали РФ украинские SIM-карты для дронов: в Киевской области СБУ задержала двух мужчин, в том числе экс-правохранителя. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киевской области задержаны два российских агента, которые по заказу ФСБ переправляли на территорию РФ украинские SIM-карты для вражеских дронов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Наличие этих микрочипов улучшало связь и навигацию российских беспилотников.

"Задание оккупантов выполняли двое жителей столичного региона, один из которых оказался бывшим правоохранителем. После инструктажа от российской спецслужбы фигуранты сначала покупали украинские "симки", а затем, для конспирации маршрута посылки, направляли их своим сообщникам в Евросоюзе.

Передавали sim-карты для дронов РФ. СБУ задержала мужчин

Оттуда мобильные карты присылали в РФ. А именно - в города Набережные Челны и Елабуга в Татарстане, где расположены заводы по производству боевых БПЛА", - говорится в сообщении.

Еще одной задачей агентуры РФ была вербовка работников украинских компаний мобильной связи, чтобы получать разведданные "изнутри" отечественных операторов.

СБУ разоблачила разведактивность, задокументировав агентов и задержав их.

Передавали sim-карты для дронов РФ. СБУ задержала мужчин

Во время обысков у злоумышленников изъяты смартфоны с доказательствами контактов с куратором от ФСБ и зарубежными сообщниками. Также у них обнаружили подготовленные к "трафику" в РФ мобильные карты.

Передавали sim-карты для дронов РФ. СБУ задержала мужчин

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Они находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Сейчас проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других участников российской агентуры на территории Евросоюза.

Киевская область (4363) СБУ (20433)
Чергові мерзенні гниди...
А чому взагалі на час війни не заблокувати взагалі ноери які знаходяться на окупованих теріторіях?
Військовий стан в країні! Шкода що нема смертної кари! Був би один приклад розстрілу на місці і у багатьох зрадників пропало би бажання торгувати Батьківщиною.
22.09.2025 10:10 Ответить
