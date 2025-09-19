Собирали данные об обороне в Донецкой и Днепропетровской областях: задержаны четыре агента ФСБ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая действовала в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.





Во время многоэтапной спецоперации одновременно задержаны четыре агента. Злоумышленники собирали данные о позициях Сил обороны для подготовки российских ударов с воздуха и артиллерией.

Двое действовали в Днепре, где на местном продбазе фиксировали военные части через накладные на закупки продуктов. Еще двое - жители Краматорского района: работник почты шпионил за укрепрайонами ВСУ, другой снимал на видео движение эшелонов с военной техникой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроновый удар СБУ на 1400 километров: поражен нефтехимический комплекс "Газпром Нефтехим Салават". ВИДЕО+ФОТОрепортаж





По данным СБУ, двое агентов были завербованы через поиск "легких заработков" в телеграм-каналах, другие - через родственников на оккупированных территориях. Все задержанные имели общего куратора из России.

Фигурантам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена в условиях военного положения). Они находятся под стражей без права внесения залога и могут получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ заказала спецавтомобиль Hyundai Staria в самой высокой комплектации за 2,6 миллиона