544 2

Собирали данные об обороне в Донецкой и Днепропетровской областях: задержаны четыре агента ФСБ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая действовала в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Во время многоэтапной спецоперации одновременно задержаны четыре агента. Злоумышленники собирали данные о позициях Сил обороны для подготовки российских ударов с воздуха и артиллерией.

Двое действовали в Днепре, где на местном продбазе фиксировали военные части через накладные на закупки продуктов. Еще двое - жители Краматорского района: работник почты шпионил за укрепрайонами ВСУ, другой снимал на видео движение эшелонов с военной техникой.

По данным СБУ, двое агентов были завербованы через поиск "легких заработков" в телеграм-каналах, другие - через родственников на оккупированных территориях. Все задержанные имели общего куратора из России.

Фигурантам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена в условиях военного положения). Они находятся под стражей без права внесения залога и могут получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ (20429) ФСБ (1962) Донецкая область (10804) Днепропетровская область (4465)
генетичні московіти ...для яких вбити чи дитину, чи дорослу людину ,норма ...
19.09.2025 10:27 Ответить
Була б в Україні влада патріотів, а не зрадників та корупціонерів, то можна було б подати петицію на прийняття закону про посилення покарання для зрадників, колаборантів і т. п., але в даний час моя пропозиція звучить, як утопія. На жаль.
19.09.2025 10:47 Ответить
 
 