СБУ замовила спецавтомобіль Hyundai Staria у найвищій комплектації за 2,6 мільйона

Управління Служби безпеки України у Львівській області 9 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ "Арія Моторс" легковий автомобіль спеціалізованого призначення за 2,57 млн грн.

Про це свідчать дані в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Так, протягом вересня мають надати спеціалізований автомобіль виробництва ТОВ "Партек Україна" на базі чорного повнопривідного мінівена Hyundai Staria 4WD 2025 року випуску.

Автомобіль має дизельний двигун об'ємом 2,2 л і потужністю 177 к.с., автоматичну коробку передач, клімат-контроль, круїз-контроль, фронтальні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира, оздоблення керма і сидінь шкірою Nappa.

Технічні характеристики вказують на найвищу комплектацію Top: розширений пакет активної безпеки Hyndai Smart Sense, система відеомоніторингу "сліпих" зон, система кругового огляду, підігрів не лише переднього, а й середнього ряду сидінь, вентиляція переднього і середнього рядів сидінь, електропривід дверей пасажирського салону, преміальна акустика BOSE (11 динаміків, підсилювач і сабвуфер) тощо.

Зі спеціального обладнання в автомобілі будуть сигнально-гучномовний пристрій і магнітний маяк.

Гарантія складає 5 років або 100 тис км пробігу.

У салонах мінівен у комплектації Top без спецобладнання трохи дорожчий – 2,59 млн грн.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Львівською фірмою "Арія Моторс" керує Іван Бойко, а володіють Ярослав Хариш і ПрАТ "Компанія з управління активами "Карпати-Інвест" Тетяни, Сергія і Людмили Петруків.

У липні повідомлялося, що Національне агентство з розшуку й менеджменту активів (АРМА) замовило люксовий мінівен Hyundai Staria у топовій комплектації за 2,7 млн грн.

У травні регіональні управління СБУ замовили три мікроавтобуси Hyundai Staria на загальну суму 6,03 млн грн.

У березні КП "Полтававодоканал" Полтавської обласної ради придбало мікроавтобус на дев’ять місць Hyundai Staria 2.2 CRDi 8AT із переднім приводом за 2,1 млн грн.