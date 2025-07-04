АРМА замовила люксовий мінівен Hyundai Staria у топовій комплектації за 2,7 мільйона

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), 1 липня за результатами тендеру замовило ТОВ "Богдан Авто" мінівен за 2,7 млн грн.

За умовами угоди, протягом місяця замовник отримає спеціалізований автомобіль на базі чорного мінівена Hyundai Staria 2025 року випуску в найвищій комплектації 7-Top із додатковим пакетом опцій Bronze, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Повнопривідний має дизельний двигун і автоматичну коробку передач. Салон оснащено тризонним клімат-контролем із функцією антизапотівання, підігрівом керма та сидінь. Мультимедійна система включає навігацію з сенсорним дисплеєм, аудіосистему BOSE на 11 динаміків із сабвуфером і підсилювачем, USB-роз’єми для всіх рядів сидінь і багажника.

Пакет опцій Bronze стосується оздоблення сидінь шкірою Nappa, а також дисків із напиленням, радіатора, накладок і логотипа.

З-поміж спецобладнання у автомобілі будуть два сейфи розміром не менше 200х200х310 мм за останнім рядом сидінь, а також додатковий захист нижньої частини двигуна і системи охолодження. Крім того, передбачено тонування та брендування ‒ емблема АРМА і напис.

Гарантія на авто становитиме 5 років або 100 000 км пробігу, а на спецобладнання – два місяці.

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У салонах такий повнопривідний мінівен у комплектації Top продається по 2,59 млн грн, ще у 31 400 грн обійдеться пакет опцій Bronze. Разом це 2,62 млн грн за авто без спецобладнання.

Фірма "Богдан Авто" стала єдиним учасником торгів і отримала підряд без конкуренції. Нею володіють директор Віктор Рутковський і ПАТ "ЗНВКІФ "Богдан-Капітал". Фірма і фонд мають відношення до групи "Укрпромінвест", пов’язаної з Петром Порошенком і колишнім першим заступником секретаря РНБОУ Олегом Гладковським.

Як повідомлялося, у травні регіональні управління СБУ замовили три мікроавтобуси Hyundai Staria на загальну суму 6,03 млн грн.

У березні КП "Полтававодоканал" Полтавської обласної ради придбало мікроавтобус на дев’ять місць Hyundai Staria 2.2 CRDi 8AT із переднім приводом за 2,1 млн грн.