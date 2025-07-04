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Новини
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АРМА замовила люксовий мінівен Hyundai Staria у топовій комплектації за 2,7 мільйона

АРМА замовила люксовий мінівен Hyundai Staria

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), 1 липня за результатами тендеру замовило ТОВ "Богдан Авто" мінівен за 2,7 млн грн.

За умовами угоди, протягом місяця замовник отримає спеціалізований автомобіль на базі чорного мінівена Hyundai Staria 2025 року випуску в найвищій комплектації 7-Top із додатковим пакетом опцій Bronze, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Повнопривідний має дизельний двигун і автоматичну коробку передач. Салон оснащено тризонним клімат-контролем із функцією антизапотівання, підігрівом керма та сидінь. Мультимедійна система включає навігацію з сенсорним дисплеєм, аудіосистему BOSE на 11 динаміків із сабвуфером і підсилювачем, USB-роз’єми для всіх рядів сидінь і багажника.

Пакет опцій Bronze стосується оздоблення сидінь шкірою Nappa, а також дисків із напиленням, радіатора, накладок і логотипа.

З-поміж спецобладнання у автомобілі будуть два сейфи розміром не менше 200х200х310 мм за останнім рядом сидінь, а також додатковий захист нижньої частини двигуна і системи охолодження. Крім того, передбачено тонування та брендування ‒ емблема АРМА і напис.

Гарантія на авто становитиме 5 років або 100 000 км пробігу, а на спецобладнання – два місяці.

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У салонах такий повнопривідний мінівен у комплектації Top продається по 2,59 млн грн, ще у 31 400 грн обійдеться пакет опцій Bronze. Разом це 2,62 млн грн за авто без спецобладнання.

Фірма "Богдан Авто" стала єдиним учасником торгів і отримала підряд без конкуренції. Нею володіють директор Віктор Рутковський і ПАТ "ЗНВКІФ "Богдан-Капітал". Фірма і фонд мають відношення до групи "Укрпромінвест", пов’язаної з Петром Порошенком і колишнім першим заступником секретаря РНБОУ Олегом Гладковським.

Як повідомлялося, у травні регіональні управління СБУ замовили три мікроавтобуси Hyundai Staria на загальну суму 6,03 млн грн.

У березні КП "Полтававодоканал" Полтавської обласної ради придбало мікроавтобус на дев’ять місць Hyundai Staria 2.2 CRDi 8AT із переднім приводом за 2,1 млн грн.

Автор: 

авто (4203) Prozorro (1784) закупівлі (2680) Hyundai (49) АРМА (457)


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Топ коментарі
+11
красиво живуть,ні в чому собі не відмовляють,.....виродки
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04.07.2025 13:58 Відповісти
+6
пенсіонери по 2 гр собирають а государство на мінівени. Це що констатанія фактів , що в нас в період війни є відсутня влада, чи вона працює на ворога???.
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04.07.2025 14:00 Відповісти
+4
А чого соромитися, у них епоха бідності закінчилася..зелені підори
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04.07.2025 14:01 Відповісти
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красиво живуть,ні в чому собі не відмовляють,.....виродки
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04.07.2025 13:58 Відповісти
То на нуль хлопцям.
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04.07.2025 14:02 Відповісти
краще б вони всією арма на ньому поїхали у посадки до хлопців
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04.07.2025 14:12 Відповісти
гидота!
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04.07.2025 13:59 Відповісти
пенсіонери по 2 гр собирають а государство на мінівени. Це що констатанія фактів , що в нас в період війни є відсутня влада, чи вона працює на ворога???.
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04.07.2025 14:00 Відповісти
У нас влада працює на ворога з травня 2019 року.
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04.07.2025 14:04 Відповісти
А чого соромитися, у них епоха бідності закінчилася..зелені підори
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04.07.2025 14:01 Відповісти
І хто ж їм заборонить то купувати?
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04.07.2025 14:02 Відповісти
У бан свіжо зареєстроване зелене падло
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04.07.2025 14:05 Відповісти
за правду??а хто вибачте зробив чинушам такі неадекватні до мінімалки зарплати??
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04.07.2025 14:14 Відповісти
Ти напевне тупіший чим є,людина чітко до тебе звернулась " зелене падло" ,але щоб це зрозуміти ти настільки тупий що і на змаганнях по тупості зайняв би 2 місце,бо тупий. Свої бидловисери про " вальцмана рошенівського" розповідай бомжу біля метро,бо це казочка від одних дегенератів для інших,підбери слюні зехудобина.
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04.07.2025 14:42 Відповісти
ну все добре. зрада відміняється. раби в стойлі зе чинуші жирують. отримали те за що голосували.
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04.07.2025 14:03 Відповісти
Усі відомства з боротьби проти корупції - самі займаються корупцією. Це замилювання очей. Бо держава не хоче прибірати причини корупції. Спершу жахають суспільство налогами та акцизами а потім беруть хабарі.
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04.07.2025 14:04 Відповісти
просто працюють під старим гаслом "щоб перемогти корупцію її треба очолити" )
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04.07.2025 14:49 Відповісти
А шо: "успішні і красиві" мають жити як їхні холопи?
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04.07.2025 14:04 Відповісти
Вони ж заброньовані, а війна московська упродовж 11 років, десь, аж в Україні…
А Гроші, для керівника АРМА, то таке…
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04.07.2025 14:06 Відповісти
Там зенітних дронів мало, а вони гроші тринькають!
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04.07.2025 14:06 Відповісти
то ж ваша війна,у них все добре
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04.07.2025 14:15 Відповісти
кортежі на#уй! а лошари розпустили слюні і наголосували
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04.07.2025 14:09 Відповісти
Краще б в ТЦК передали, для VIP-запаковки.Тим більше і сейфи вже є, все продумано.
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04.07.2025 14:14 Відповісти
Це для перевезення топ корупціонерів. Не в "буханках" же їх возити.
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04.07.2025 14:16 Відповісти
ТОВ "Богдан Авто"? Порошенко щось заробить.
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04.07.2025 14:21 Відповісти
А нарід на дрони по копіці збирають... Ссуки, іншого слова немає...
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04.07.2025 14:26 Відповісти
Всі ******* - а вони що, лисі?
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04.07.2025 14:38 Відповісти
І знову кацапське ІПСО
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04.07.2025 14:40 Відповісти

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