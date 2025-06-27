Управління держохорони президента купило елітні позашляховики Volkswagen з "мигалками" по 3,5 мільйона за штуку

Управління державної охорони, яке підпорядковане президенту України, 24 червня за результатами тендеру замовило у ТОВ "Автомобільний дім Атлант" легкових автомобілів на 6,94 млн грн.

За умовами угоди, до осені замовник має отримати два автомобілі спеціалізованого призначення СКС-VWTG-ПС на базі чорного позашляховика Volkswagen Touareg 2025 року випуску по 3,47 млн грн за одиницю, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

У назві автівок "СКС" вказує на виробника ТОВ "Спец-Ком-Сервіс". Гарантія на автомобіль становитиме два роки.

Автомобіль матиме бензиновий двигун потужністю 250 кВт, автоматичну коробку передач, адаптивний круїз-контроль, клімат-контроль, камеру з круговим оглядом і асистентом паркування, підігрів лобового скла та дзеркал з електроприводом тощо.

З-поміж додаткового обладнання передбачено захисну сітку радіатора, захист моторного відсіку, зимову гуму, тонування, килимки, захисну плівку, два противідкатні башмаки та дорожній набір, а зі спеціалізованого – 15 різних проблискових маячків і сигнальний гучномовний пристрій.

Характеристики двигуна – бензин, 340 к. с. – можуть вказувати на найвищу комплектацію R-Line Platinum+. У салонах вона коштує від 3,61 млн грн без додаткового і спеціального обладнання.

За даними з відкритих джерел, комплектація R-Line Platinum+ має різні системи безпеки, перемикання швидкостей під кермом, оздоблений шкірою салон, чотирьохзонний клімат-контроль, систему нічного бачення Night Vision, 13 динаміків, електроприводи дзеркал, багажника і передніх сидінь, передні сидіння з підігрівом і масажем та задні з підігрівом.

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Постачальник отримав замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

"Автомобільний дім Атлант" – це офіційний дилер Volkswagen, його власником вказана кіпрська компанія "Хойру Холдингз Лімітед", а кінцевим бенефіціаром – громадянин Казахстану Павєл Нємитов. Директором фірми є Петро Метельський. Із 2017 року фірма отримала державних підрядів на 190,90 млн грн.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року Управління державної охорони придбало три автомобілі на базі елітного позашляховика Lexus загальною вартістю 9,81 млн грн.

У жовтні минулого року Управління державної охорони замовило ТОВ "Автомобільний дім Атлант" легкових автомобілів на 29,12 млн грн – сім автомобілів спецпризначення на базі повнопривідного Volkswagen Multivan 2024 року випуску по 4,16 млн грн за одиницю.

Управління державної охорони почало купувати дорогі автівки після призначення новим керівником у червні 2024 року Олександра Морозова. Представляючи його, президент Володимир Зеленський заявив, що у нового керівника "є карт-бланш на зміни".

"Ідеться про підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу й нові підходи до рекрутингу кадрів для відомства; удосконалення матеріально-технічної та навчальної баз УДО", – повідомляла тоді пресслужба президента.