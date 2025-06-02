Управління держохорони купило мінівен Hyundai в найвищій комплектації за 2,9 мільйона

Управління державної охорони України за результатами тендеру замовило ТОВ "Едем-Авто" легкових автомобілів спеціалізованого призначення на 25,28 млн грн.

Про це свідчать дані в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Як повідомляється, цього року УДО має отримати 10 чорних повнопривідних спеціалізованих легкових автомобілів СКС-HDST-ПС на базі мінівена Hyundai Staria 2025 року випуску в різних комплектаціях.

У назві СКС вказує на виробника ТОВ "Спец-Ком-Сервіс".

Із додаткового обладнання там будуть захисти двигуна та радіатора, зимова гума, маскувальна плівка на вікна, захисна плівка на кузов тощо, а зі спецобладнання – сигнальний гучномовний пристрій і проблискові маяки.

Один автомобіль має бути на базі мінівена в найвищій комплектації Top із додатковим пакетом опцій Napра за 2,93 млн грн. Він розрахований на сім місць разом із водієм.

Автівка має шторки та фронтальні й бокові подушки безпеки водія і переднього пасажира, різні системи безпеки (зокрема відеомоніторинг "сліпих зон" і стеження за втомою водія), клімат-контроль, круїз-контроль, камеру заднього виду, передній та задній парктроніки, систему кругового огляду, оздоблене шкірою кермо з підігрівом, перемикання передач під кермом, електроприводи дверей салону та дзеркал, багатокольорову підсвітку оздобленого штучною замшею салону, регульовані сидіння водія, переднього пасажира і середнього ряду, преміальну акустику тощо. Пакет опцій Napра стосується шкіряного оздоблення сидінь.

Зараз у салонах повнопривідна комплектація Top продається за 2,59 млн грн, ще 25,1 тис. грн коштує пакет опцій Napра. Разом це 2,61 млн грн за авто без додаткового і спецобладнання.

Решта дев'ять автомобілів – дев'ятимісні. П'ять – у трохи нижчій комплектації Business Plus по 2,55 млн грн, а чотири – у середній комплектації Business по 2,4 млн грн.

У салонах повнопривідна комплектація Business+ продається за 2,23 млн грн, а Business є тільки з переднім приводом за 1,99 млн грн. Ціни вказані без додаткового і спецобладнання.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Офіційний дилер Hyundai "Едем-Авто" із села Софіївська Борщагівка Київської області належить киянам Ларисі та Юрію Побоченкам. Директором фірми є Олександр Гулак.

Раніше повідомлялося, що держпідприємство "Ліси України" купило позашляховик Volkswagen за 3,2 млн грн.

У жовтні минулого року Управління державної охорони замовило ТОВ "Автомобільний дім Атлант" легкових автомобілів на 29,12 млн грн – сім автомобілів спецпризначення на базі повнопривідного Volkswagen Multivan 2024 року випуску по 4,16 млн грн за одиницю.