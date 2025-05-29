Держпідприємство "Ліси України" купило позашляховик Volkswagen за 3,2 мільйона

Державне підприємство "Ліси України" 25 травня за результатами тендеру замовило ТОВ "Автомобільний дім Атлант" легковий автомобіль за 3,19 млн грн.

Про це повідомляється в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Протягом п’яти місяців у Київ або область поставлять чорний повнопривідний автомобіль Volkswagen Touareg 2025 року випуску. Гарантія складає два роки без обмеження пробігу.

Автомобіль має дизельний двигун класу "Євро 6" об'ємом 3 л і потужністю 231 кінських сил, автоматичну коробку передач, фронтальні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира, шторки безпеки, систему фронтального контролю, камеру заднього виду, передні та задні парктроніки, адаптивний круїз-контроль, двозонний клімат-контроль, перемикання передач під кермом, підігрів керма, передніх і задніх сидінь, електроприводи багажника та дзеркал, шкіряне оздоблення салону, керма та важелю тощо.

Додатково договір передбачає комплект зимової гуми, антигравійну плівку, килимки у салон і багажник, електрокомплект із модулем підключення розетки, фаркоп і дорожній набір засобів безпеки. Окрім того, автомобіль матиме тонування та двосторонню сигналізацію.

Сукупно технічні характеристики (дизель, 231 к.с.) вказують на найнижчу комплектацію Silver. У салонах вона продається за ціною від 2,86 млн грн без додаткового обладнання.

Закупівля здійснюється за кошти від господарської діяльності державного підприємства.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Київський офіційний дилер Volkswagen "Автомобільний дім Атлант" зареєстрований на кіпрську компанію "Хойру Холдингз Лімітед", а кінцевим бенефіціаром є громадянин Казахстану Павєл Нємитов.

За даними системи "YouControl", до 2022 року він називався "Автомобільний дім Атлант-М". Ще раніше, до 2021 року його власником була кіпрська компанія "Курума Холдингз Лімітед" і громадянин Росії Сергій Савицький. Директором фірми є Петро Метельський. Із 2017 року фірма отримала державних підрядів на 183,71 млн грн.

Раніше стало відомо, що держпідприємство "Ліси України" оголосили тендер на закупівлю програмного забезпечення, на якому очікувана вартість закупівлі на понад 180 млн грн перевищує ринкову.

До того Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку ДП "Ліси України" та ініціювало п'ять розслідувань.

Зокрема, НАЗК встановило, що корупційні ризики виникають через відсутність чітких механізмів відбору лісових ділянок для будівництва автомобільних доріг і вирубки дерев, що створює підстави для зловживань.

Також корупційні ризики виникають через зволікання ДП "Ліси України" в оформленні правоустановчих документів на користування землями лісового фонду. Це призводить до зловживань з вилученням лісових ділянок з лісового фонду, нецільового їх використання, вирубування дерев. Це підтверджують близько 50 розпочатих кримінальних проваджень в цій сфері.