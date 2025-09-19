Збирали дані про оборону на Донеччині та Дніпропетровщині: затримано чотирьох агентів ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України викрила агентурну мережу ФСБ, яка діяла в Донецькій та Дніпропетровській областях.

Під час багатоетапної спецоперації одночасно затримано чотирьох агентів. Зловмисники збирали дані про позиції Сил оборони для підготовки російських ударів з повітря та артилерією.

Двоє діяли у Дніпрі, де на місцевій продбазі фіксували військові частини через накладні на закупівлі продуктів. Ще двоє - мешканці Краматорського району: працівник пошти шпигував за укріпрайонами ЗСУ, інший знімав на відео рух ешелонів із військовою технікою.

За даними СБУ, двоє агентів були завербовані через пошук "легких заробітків" у телеграм-каналах, інші - через родичів на окупованих територіях. Усі затримані мали спільного куратора з Росії.

Фігурантам оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою без права внесення застави та можуть отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

