Збирали дані про оборону на Донеччині та Дніпропетровщині: затримано чотирьох агентів ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України викрила агентурну мережу ФСБ, яка діяла в Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

сбу
сбу

Під час багатоетапної спецоперації одночасно затримано чотирьох агентів. Зловмисники збирали дані про позиції Сил оборони для підготовки російських ударів з повітря та артилерією.

Двоє діяли у Дніпрі, де на місцевій продбазі фіксували військові частини через накладні на закупівлі продуктів. Ще двоє - мешканці Краматорського району: працівник пошти шпигував за укріпрайонами ЗСУ, інший знімав на відео рух ешелонів із військовою технікою.

сбу
сбу

За даними СБУ, двоє агентів були завербовані через пошук "легких заробітків" у телеграм-каналах, інші - через родичів на окупованих територіях. Усі затримані мали спільного куратора з Росії.

Фігурантам оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою без права внесення застави та можуть отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ (13374) ФСБ (1479) Донецька область (9627) Дніпропетровська область (4256)
генетичні московіти ...для яких вбити чи дитину, чи дорослу людину ,норма ...
19.09.2025 10:27 Відповісти
Була б в Україні влада патріотів, а не зрадників та корупціонерів, то можна було б подати петицію на прийняття закону про посилення покарання для зрадників, колаборантів і т. п., але в даний час моя пропозиція звучить, як утопія. На жаль.
19.09.2025 10:47 Відповісти
 
 