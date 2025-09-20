"Перекрыли краны": беспилотники СБУ и ССО ВСУ остановили работу ряда нефтеперекачивающих станций в РФ, - источник

В ночь на субботу, 20 сентября, дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ и ССО ВСУ поразили ряд нефтеперекачивающих станций нефтепровода "Куйбышев-Тихорецк", которые задействованы в экспорте нефти через порт Новороссийск.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ источник в СБУ.

Взрывы произошли на станциях "Зензеватка" (н.п. Зензеватка, Волгоградская обл., РФ), "Совхозная-2" (н.п. Прогресс, Самарская обл., РФ), а также на линейно-производственной диспетчерской станции "Самара" (н.п. Просвет, Самарская обл., РФ).

По информации источника, вследствие атаки украинских беспилотников станции остановили работу и перекачку нефти.

"СБУ продолжает свою успешную работу по внедрению дроновых санкций против российских НПЗ и нефтеперекачивающих станций. Именно эта инфраструктура приносит в бюджет РФ нефтедолларовые сверхприбыли, которые питают войну против Украины. Работа над перекрытием этих денежных потоков будет продолжаться и в дальнейшем", - отметил информированный источник в СБУ.

