РУС
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
2 985 18

"Перекрыли краны": беспилотники СБУ и ССО ВСУ остановили работу ряда нефтеперекачивающих станций в РФ, - источник

пожар на НПЗ

В ночь на субботу, 20 сентября, дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ и ССО ВСУ поразили ряд нефтеперекачивающих станций нефтепровода "Куйбышев-Тихорецк", которые задействованы в экспорте нефти через порт Новороссийск.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ источник в СБУ.

Взрывы произошли на станциях "Зензеватка" (н.п. Зензеватка, Волгоградская обл., РФ), "Совхозная-2" (н.п. Прогресс, Самарская обл., РФ), а также на линейно-производственной диспетчерской станции "Самара" (н.п. Просвет, Самарская обл., РФ).

По информации источника, вследствие атаки украинских беспилотников станции остановили работу и перекачку нефти.

"СБУ продолжает свою успешную работу по внедрению дроновых санкций против российских НПЗ и нефтеперекачивающих станций. Именно эта инфраструктура приносит в бюджет РФ нефтедолларовые сверхприбыли, которые питают войну против Украины. Работа над перекрытием этих денежных потоков будет продолжаться и в дальнейшем", - отметил информированный источник в СБУ.

Топ комментарии
+18
Найкращі миротворці - це українські дрони!Слава Україні!!!
20.09.2025 20:01 Ответить
+16
Мадьяр - єдина наша надія
20.09.2025 20:01 Ответить
+11
Не ображайте тих, хто в окопах. Але Мадяр це той, хто покладе початок знищенню ще існуючої росії.
20.09.2025 20:31 Ответить
Мадьяр - єдина наша надія
20.09.2025 20:01 Ответить
Не ображайте тих, хто в окопах. Але Мадяр це той, хто покладе початок знищенню ще існуючої росії.
20.09.2025 20:31 Ответить
У тих, хто тримає лінію, своя важлива місія. Без їх тяжкої праці ніхто не зміг би запускати дрони по нафтовій галузі кацапів.
20.09.2025 21:00 Ответить
Я на Вас теж розраховую
20.09.2025 21:25 Ответить
Так покладе як шо Ze з дЕрьмаеом його не знимуть з посади як це було з Залкжним Кривоносом, Марченко та низки талоновитих українських генералів.
20.09.2025 21:28 Ответить
Скільки вже отих "надій" було?Патріоти,хаймарси,ф-16,абрамси...
20.09.2025 21:43 Ответить
Найкращі миротворці - це українські дрони!Слава Україні!!!
20.09.2025 20:01 Ответить
Ввели санкції - це і первинні і вторинні санкції. Все як бажав Трамп!
20.09.2025 20:04 Ответить
Якщо добряче затиснути в лещатах яйкі Зелемськага, то можно врешті отримати ракети, которими можно винести радикально та любих відстанях усе. І не потрібно буде цим займатись СБУ (а їм ловити зрадників та кротів, починаючі з себе).
20.09.2025 20:15 Ответить
а чи не занадто високий твій рівень потужності!?
20.09.2025 20:33 Ответить
НПС "Зєнзєватка" і "Совхозная-2" входять до МНП "Пріволжскнєфтєпровод".
Як раз перед вторгненням АО "Транснєфть-Пріволга" провели масштабну реконструкцію НПС "Зєнзєватка" (49°48'43.5"N 44°35'21.4"E). Була побудована нова операторна і новий майданчик фільтрів-грязєуловлювачів (ФГУ) з трьома новими установками ФГУ замість попередніх двох, які виробили свій нормативний термін. Також було облаштовано систему дренажних технологічних трубопроводів.
Саме через цю гілку Самара-Зєнзєватка магістрального нафтопроводу (Куйбишев-Тихорецьк) "Транснафта" на початку широкомасштабного вторгнення розширило систему магістральних нафтопроводів для забезпечення експорту нафти через порт Новоросійськ в обсязі до 40 млн тонн на рік. Через цей трансрегіональний нафтопровід Куйбишев-Тихорєцьк нафта поставляється на експорт (так званий проект "Юг").
Чекаємо на подальші ураження ЛВДСів та НПСів у Краснодарському краю.
20.09.2025 20:32 Ответить
Найлегше було би перекрити вентиль нафтопроводах "Дружба" на території України, які качає нафту органу і фіцо, але то другою
20.09.2025 20:34 Ответить
А чи його ще не перекрили? І хто знає що там з транзитом через білорусію по дружбі? Там теж щось спалили, потім ремонтували потім знову підривали....
20.09.2025 21:09 Ответить
До відома, через Білорусь , Україну , українську Закарпатську область в Угорщину і Словаків.
20.09.2025 21:20 Ответить
Нічого ці удари не дають, палива не буде менше і їхні танки не стануть.
20.09.2025 20:54 Ответить
Как это "не дают"?
Как минимум, поддерживают боевой дух у тех, кто стух
20.09.2025 21:17 Ответить
Нарешті нарешті. З цього треба було починати а не з бочок з продукцією
А продовжувати газом, і кораблями з нафтою та зерном. А на закуску вибити локомотиви на залізниці і фури на дорогах.
20.09.2025 21:06 Ответить
Круто.Правда сезон жнив закінчується і відповідно попит га пальне знижується
20.09.2025 21:41 Ответить
 
 