"Перекрыли краны": беспилотники СБУ и ССО ВСУ остановили работу ряда нефтеперекачивающих станций в РФ, - источник
В ночь на субботу, 20 сентября, дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ и ССО ВСУ поразили ряд нефтеперекачивающих станций нефтепровода "Куйбышев-Тихорецк", которые задействованы в экспорте нефти через порт Новороссийск.
Об этом сообщил Цензор.НЕТ источник в СБУ.
Взрывы произошли на станциях "Зензеватка" (н.п. Зензеватка, Волгоградская обл., РФ), "Совхозная-2" (н.п. Прогресс, Самарская обл., РФ), а также на линейно-производственной диспетчерской станции "Самара" (н.п. Просвет, Самарская обл., РФ).
По информации источника, вследствие атаки украинских беспилотников станции остановили работу и перекачку нефти.
"СБУ продолжает свою успешную работу по внедрению дроновых санкций против российских НПЗ и нефтеперекачивающих станций. Именно эта инфраструктура приносит в бюджет РФ нефтедолларовые сверхприбыли, которые питают войну против Украины. Работа над перекрытием этих денежных потоков будет продолжаться и в дальнейшем", - отметил информированный источник в СБУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як раз перед вторгненням АО "Транснєфть-Пріволга" провели масштабну реконструкцію НПС "Зєнзєватка" (49°48'43.5"N 44°35'21.4"E). Була побудована нова операторна і новий майданчик фільтрів-грязєуловлювачів (ФГУ) з трьома новими установками ФГУ замість попередніх двох, які виробили свій нормативний термін. Також було облаштовано систему дренажних технологічних трубопроводів.
Саме через цю гілку Самара-Зєнзєватка магістрального нафтопроводу (Куйбишев-Тихорецьк) "Транснафта" на початку широкомасштабного вторгнення розширило систему магістральних нафтопроводів для забезпечення експорту нафти через порт Новоросійськ в обсязі до 40 млн тонн на рік. Через цей трансрегіональний нафтопровід Куйбишев-Тихорєцьк нафта поставляється на експорт (так званий проект "Юг").
Чекаємо на подальші ураження ЛВДСів та НПСів у Краснодарському краю.
Как минимум, поддерживают боевой дух у тех, кто стух
А продовжувати газом, і кораблями з нафтою та зерном. А на закуску вибити локомотиви на залізниці і фури на дорогах.