УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7772 відвідувача онлайн
Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
2 903 16

"Перекрили крани": безпілотники СБУ та ССО ЗСУ зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій в РФ, - джерело

пожежа на нпз

У ніч на суботу, 20 вересня, далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ та ССО ЗСУ уразили низку нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу "Куйбишев-Тихорецьк", які задіяні в експорті нафти через порт Новоросійськ.

Про це повідомило Цензор.НЕТ джерело в СБУ.

Вибухи сталися на станціях "Зензеватка" (н.п. Зензеватка, Волгоградська обл., РФ), "Совхозная-2" (н.п. Прогрес, Самарська обл., РФ), а також на лінійно-виробничій диспетчерській станції "Самара" (н.п. Просвєт, Самарська обл., РФ).

За інформацією джерела, внаслідок атаки українських безпілотників станції зупинили роботу та перекачування нафти.

"СБУ продовжує свою успішну роботу із запровадження дронових санкцій проти російських НПЗ та нафтоперекачувальних станцій. Саме ця інфраструктура приносить у бюджет РФ нафтодоларові надприбутки, які живлять війну проти України. Робота над перекриттям цих грошових потоків триватиме й надалі", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Читайте також: Українські дрони атакували одразу два НПЗ у Росїі: підтверджені вибухи та пожежі, – Генштаб

Автор: 

НПЗ (700) СБУ (13377) атака (536) ССО Сили спеціальних операцій (561) дрони (5638)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Найкращі миротворці - це українські дрони!Слава Україні!!!
показати весь коментар
20.09.2025 20:01 Відповісти
+15
Мадьяр - єдина наша надія
показати весь коментар
20.09.2025 20:01 Відповісти
+8
Не ображайте тих, хто в окопах. Але Мадяр це той, хто покладе початок знищенню ще існуючої росії.
показати весь коментар
20.09.2025 20:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мадьяр - єдина наша надія
показати весь коментар
20.09.2025 20:01 Відповісти
Не ображайте тих, хто в окопах. Але Мадяр це той, хто покладе початок знищенню ще існуючої росії.
показати весь коментар
20.09.2025 20:31 Відповісти
У тих, хто тримає лінію, своя важлива місія. Без їх тяжкої праці ніхто не зміг би запускати дрони по нафтовій галузі кацапів.
показати весь коментар
20.09.2025 21:00 Відповісти
Я на Вас теж розраховую
показати весь коментар
20.09.2025 21:25 Відповісти
Так покладе як шо Ze з дЕрьмаеом його не знимуть з посади як це було з Залкжним Кривоносом, Марченко та низки талоновитих українських генералів.
показати весь коментар
20.09.2025 21:28 Відповісти
Найкращі миротворці - це українські дрони!Слава Україні!!!
показати весь коментар
20.09.2025 20:01 Відповісти
Ввели санкції - це і первинні і вторинні санкції. Все як бажав Трамп!
показати весь коментар
20.09.2025 20:04 Відповісти
Якщо добряче затиснути в лещатах яйкі Зелемськага, то можно врешті отримати ракети, которими можно винести радикально та любих відстанях усе. І не потрібно буде цим займатись СБУ (а їм ловити зрадників та кротів, починаючі з себе).
показати весь коментар
20.09.2025 20:15 Відповісти
а чи не занадто високий твій рівень потужності!?
показати весь коментар
20.09.2025 20:33 Відповісти
НПС "Зєнзєватка" і "Совхозная-2" входять до МНП "Пріволжскнєфтєпровод".
Як раз перед вторгненням АО "Транснєфть-Пріволга" провели масштабну реконструкцію НПС "Зєнзєватка" (49°48'43.5"N 44°35'21.4"E). Була побудована нова операторна і новий майданчик фільтрів-грязєуловлювачів (ФГУ) з трьома новими установками ФГУ замість попередніх двох, які виробили свій нормативний термін. Також було облаштовано систему дренажних технологічних трубопроводів.
Саме через цю гілку Самара-Зєнзєватка магістрального нафтопроводу (Куйбишев-Тихорецьк) "Транснафта" на початку широкомасштабного вторгнення розширило систему магістральних нафтопроводів для забезпечення експорту нафти через порт Новоросійськ в обсязі до 40 млн тонн на рік. Через цей трансрегіональний нафтопровід Куйбишев-Тихорєцьк нафта поставляється на експорт (так званий проект "Юг").
Чекаємо на подальші ураження ЛВДСів та НПСів у Краснодарському краю.
показати весь коментар
20.09.2025 20:32 Відповісти
Найлегше було би перекрити вентиль нафтопроводах "Дружба" на території України, які качає нафту органу і фіцо, але то другою
показати весь коментар
20.09.2025 20:34 Відповісти
А чи його ще не перекрили? І хто знає що там з транзитом через білорусію по дружбі? Там теж щось спалили, потім ремонтували потім знову підривали....
показати весь коментар
20.09.2025 21:09 Відповісти
До відома, через Білорусь , Україну , українську Закарпатську область в Угорщину і Словаків.
показати весь коментар
20.09.2025 21:20 Відповісти
Нічого ці удари не дають, палива не буде менше і їхні танки не стануть.
показати весь коментар
20.09.2025 20:54 Відповісти
Как это "не дают"?
Как минимум, поддерживают боевой дух у тех, кто стух
показати весь коментар
20.09.2025 21:17 Відповісти
Нарешті нарешті. З цього треба було починати а не з бочок з продукцією
А продовжувати газом, і кораблями з нафтою та зерном. А на закуску вибити локомотиви на залізниці і фури на дорогах.
показати весь коментар
20.09.2025 21:06 Відповісти
 
 