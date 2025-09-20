"Перекрили крани": безпілотники СБУ та ССО ЗСУ зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій в РФ, - джерело
У ніч на суботу, 20 вересня, далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ та ССО ЗСУ уразили низку нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу "Куйбишев-Тихорецьк", які задіяні в експорті нафти через порт Новоросійськ.
Про це повідомило Цензор.НЕТ джерело в СБУ.
Вибухи сталися на станціях "Зензеватка" (н.п. Зензеватка, Волгоградська обл., РФ), "Совхозная-2" (н.п. Прогрес, Самарська обл., РФ), а також на лінійно-виробничій диспетчерській станції "Самара" (н.п. Просвєт, Самарська обл., РФ).
За інформацією джерела, внаслідок атаки українських безпілотників станції зупинили роботу та перекачування нафти.
"СБУ продовжує свою успішну роботу із запровадження дронових санкцій проти російських НПЗ та нафтоперекачувальних станцій. Саме ця інфраструктура приносить у бюджет РФ нафтодоларові надприбутки, які живлять війну проти України. Робота над перекриттям цих грошових потоків триватиме й надалі", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.
Як раз перед вторгненням АО "Транснєфть-Пріволга" провели масштабну реконструкцію НПС "Зєнзєватка" (49°48'43.5"N 44°35'21.4"E). Була побудована нова операторна і новий майданчик фільтрів-грязєуловлювачів (ФГУ) з трьома новими установками ФГУ замість попередніх двох, які виробили свій нормативний термін. Також було облаштовано систему дренажних технологічних трубопроводів.
Саме через цю гілку Самара-Зєнзєватка магістрального нафтопроводу (Куйбишев-Тихорецьк) "Транснафта" на початку широкомасштабного вторгнення розширило систему магістральних нафтопроводів для забезпечення експорту нафти через порт Новоросійськ в обсязі до 40 млн тонн на рік. Через цей трансрегіональний нафтопровід Куйбишев-Тихорєцьк нафта поставляється на експорт (так званий проект "Юг").
Чекаємо на подальші ураження ЛВДСів та НПСів у Краснодарському краю.
Как минимум, поддерживают боевой дух у тех, кто стух
А продовжувати газом, і кораблями з нафтою та зерном. А на закуску вибити локомотиви на залізниці і фури на дорогах.