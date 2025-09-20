"Перекрили крани": безпілотники СБУ та ССО ЗСУ зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій в РФ, - джерело

У ніч на суботу, 20 вересня, далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ та ССО ЗСУ уразили низку нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу "Куйбишев-Тихорецьк", які задіяні в експорті нафти через порт Новоросійськ.

Про це повідомило Цензор.НЕТ джерело в СБУ.

Вибухи сталися на станціях "Зензеватка" (н.п. Зензеватка, Волгоградська обл., РФ), "Совхозная-2" (н.п. Прогрес, Самарська обл., РФ), а також на лінійно-виробничій диспетчерській станції "Самара" (н.п. Просвєт, Самарська обл., РФ).

За інформацією джерела, внаслідок атаки українських безпілотників станції зупинили роботу та перекачування нафти.

"СБУ продовжує свою успішну роботу із запровадження дронових санкцій проти російських НПЗ та нафтоперекачувальних станцій. Саме ця інфраструктура приносить у бюджет РФ нафтодоларові надприбутки, які живлять війну проти України. Робота над перекриттям цих грошових потоків триватиме й надалі", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.

