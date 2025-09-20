Українські дрони атакували одразу два НПЗ у Росїі: підтверджені вибухи та пожежі, – Генштаб

У ніч на 20 вересня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, атакували енергетичні об’єкти РФ.

Зокрема, підтверджено вибухи та масштабну пожежу на Саратовському НПЗ, попередні підсумки уражень уточнюються, повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що Саратовський НПЗ потужністю понад 7 млн тонн нафти на рік забезпечує близько 2,54% нафтопереробки у Росії і задіяний у забезпеченні російських окупаційних військ.

Також уражено Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області. Завод переробляє понад 8,8 млн тонн нафти на рік, на території об’єкта зафіксовано вибухи та займання, деталі уточнюються.

Поряд з цим, підрозділи ССО завдали вогневого ураження по лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Самара" біля н.п. Просвєт. Це вузол змішування високо- та низькосірчаної нафти для формування сорту Urals, що може становити до 50% від експорту РФ. Результати цієї атаки також уточнюються, додали у Генштабі.

Раніше повідомляється, що масовані удари українських дронів по нафтопереробній інфраструктурі РФ призвели до падіння експорту російського пального.

Так, з 1 по 15 вересня з російських портів на зовнішні ринки було відправлено лише 3,3 млн тонн нафтопродуктів, що на 18% менше, ніж рік тому, і на 16% нижче показників липня цього року.