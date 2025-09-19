Наслідки ударів українських дронів: Експорт нафтопродуктів з Росії морем впав майже на 20%

Масовані удари українських дронів по нафтопереробній інфраструктурі РФ призвели до падіння експорту російського пального.

Так, з 1 по 15 вересня з російських портів на зовнішні ринки було відправлено лише 3,3 млн тонн нафтопродуктів, що на 18% менше, ніж рік тому, і на 16% нижче показників липня цього року, повідомляє The Moscow Times із посиланням на підрахунки російської газети "Коммерсант".

Найбільше падіння експорту припало на 11-15 вересня через наслідки атаки на порт Приморськ, що відвантажує до 300 тис. барелів дизпалива на добу. За даними джерел Reuters, після пошкодження одного з терміналів відвантаження тимчасово зупинялися.

Додатковий тиск на експорт створили "позапланові ремонти на НПЗ", оскільки тільки в серпні Росія втратила 17% переробних потужностей (близько 1,1 млн барелів на добу) через атаки українських БПЛА.

Переробка нафти на російських НПЗ 1-16 вересня знизилася до 4,96 млн б/д, а 16 вересня – до 4,75 млн б/д. За оцінкою JPMorgan, нижче 5 млн б/д цей показник у РФ не опускався з квітня 2022 року.

Щоб компенсувати перебої в Приморську, РФ збільшує плани експорту сирої нафти через порти Усть-Луга та Новоросійськ. Зокрема, планують експортувати мінімум 2 млн тонн через Усть-Лугу (раніше планувалося 1,5 млн тонн) та 3,1 млн тонн через Новоросійськ – це максимум за останні місяці.

Подальші можливості експорту світлих нафтопродуктів визначаються балансом виробництва, внутрішнім попитом і регулюванням, зазначають аналітики.

Пріоритетом для виробників лишається внутрішній ринок із високим сезонним споживанням. За оцінкою російського Центру цінових індексів, за підсумками вересня відвантаження з Балтійського та Чорноморського басейнів не перевищать серпневих рівнів (близько 3,3 млн тонн дизпального та 901 тис. тонн мазуту).

Раніше повідомлялось, що підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України (ССО) у ніч на 18 вересня вразили Волгоградський нафтопереробний завод ("ЛукОйл-Волгограднефтепереработка") у РФ. За попередніми даними, підприємство зупинило роботу.



Того ж дня, ЗСУ завдали удару ще по Салаватському нафтопереробному заводу "Газпрому" ("Газпром нефтехим Салават") у Башкортостані.