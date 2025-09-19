ЄС пришвидшить відмову від російського LNG після заклику Трампа, – Bloomberg (оновлено)

ЄС планує вжити кроків для прискорення відмови від російського скрапленого газу (СПГ, LNG) після закликів президента США Дональда Трампа активніше обмежувати енергетичні доходи Москви.

Зокрема, Єврокомісія розглядає можливість включити положення про дострокове згортання імпорту російського СПГ до нового санкційного пакета проти РФ, це значно раніше, ніж передбачений планом RePowerEU кінець 2027 року, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними Reuters, Єврокомісія запропонує заборонити імпорт російського СПГ із 1 січня 2027 року, на рік раніше, ніж планувалося.

Речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен нагадала, що з 2022 року Брюссель послідовно наполягає, що чим швидше ЄС відмовиться від російських енергоносіїв, тим краще.

Паралельно США тиснуть на партнерів, закликаючи прискорити згортання імпорту російського палива та навіть розглядати високі тарифи на закупівлі російської нафти Індією та Китаєм. Багато країн ЄС не схильні йти шляхом тарифів проти третіх країн, тож фокус зміщується саме на російський СПГ.

ЄС як і раніше залежить від російського газу

Обсяги поставок у мільярдах кубометрів та частка ринку

Очікується, що глобальний ринок газу перейде до профіциту у другій половині наступного року, що зменшує ризик дефіциту та цінових сплесків у Європі під час прискореної відмови від російського газу. Це стане ключовим фактором для визначення нової дати повного згортання імпорту.

Ринок СПГ почне переходити до надлишку в наступному році

США неодноразово заявляли про готовність нарощувати поставки СПГ до Європи на тлі запуску нових виробничих потужностей. Останніми роками ЄС імпортував близько 50 млрд куб. м американського СПГ на рік, а зобов’язання купувати більше стало частиною ширшої домовленості щодо закупівлі енергії США на $750 млрд упродовж трьох років.

Попри різке падіння російських постачань після повномасштабного вторгнення у 2022 році, у 2024-му РФ все ще забезпечувала майже 19% імпорту газу ЄС через турецький трубопровід і СПГ. Серед найбільших імпортерів російського СПГ – Іспанія, Бельгія та Франція.

"Ми істотно наростили закупівлі СПГ із США, фактично відходячи від Росії. Якщо можемо рухатися швидше – це добра новина", – сказав міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо.

Процедурно зобов’язання щодо СПГ у санкційному пакеті потребуватиме одностайної підтримки, тоді як поправки до RePowerEU ухвалюються кваліфікованою більшістю. До того ж рішення в межах RePowerEU матимуть постійний характер, тоді як санкційні положення можуть бути скасовані у разі зняття санкцій. У ЄС також тривають обговорення проєкту регламенту, поданого раніше цього року, який передбачає повне припинення імпорту російського СПГ до кінця 2027 року.

Раніше повідомлялось, що Україна вже закачала у сховища 80-90% запланованих обсягів газу, але все ще має імпортувати 1–2 млрд кубометрів палива в ЄС вартістю $0,5-1 млрд.