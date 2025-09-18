Україні знадобиться ще $1 мільярд на імпорт газу до зими, – Reuters

Україна вже закачала у сховища 80-90% запланованих обсягів газу, але все ще має імпортувати 1–2 млрд кубометрів палива в ЄС вартістю $0,5-1 млрд.

Наразі у підземних сховищах знаходиться 11–12 млрд кубометрів газу за цільового рівня 13,2 млрд куб. м, повідомляє Reuters.

Водночас посилені удари РФ по енергетичній інфраструктурі знижують видобуток і несуть ризик для сховищ – у разі нових пошкоджень цільові рівні заповненості сховищ можуть переглянути.

Через російські обстріли минулої зими видобуток газу впав приблизно на 0,5 млрд куб. м, тому окремі експерти вважають оптимальним мати 14 млрд куб. м на початок опалювального сезону.

До того ж на тлі російських атак імпорт стає безпечнішим за зберігання газу в Україні, попри наявність найбільших у Європі схоивищ на 30 млрд кубометрів. Торік західні компанії зберігали до 3 млрд куб. м в українських сховищах, але цього року – нуль через посилену загрозу.

Основні імпортні потоки газу до України йдуть з Угорщини, зростає і постачання через Польщу. Наявна інфраструктура дозволяє Україні імпортувати понад 60 млн кубометрів газу на добу – достатньо, щоб перекривати піковий попит. Польща планує до початку 2026 року подвоїти пропускну здатність для постачання газу в Україну до 4 млрд кубометрів на рік. Також готуються маршрути для американського LNG через Німеччину, Грецію, Литву та Польщу.

Раніше повідомлялось, що запаси природного газу підземних сховищах газу України 14 вересня вперше з початку року перевищили торішні значення, досягнувши 12,06 млрд кубометрів, тоді як 14 вересня торік у сховищах було 12,05 млрд кубометрів, на 0,05%, або майже 5 млн кубометрів, менше.