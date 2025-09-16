Запаси газу в сховищах України вперше з початку року перевищили торішні показники. ІНФОГРАФІКА

Запаси природного газу підземних сховищах газу України 14 вересня вперше з початку року перевищили торішні значення, досягнувши 12,06 млрд кубометрів, тоді як 14 вересня торік у сховищах було 12,05 млрд кубометрів, на 0,05%, або майже 5 млн кубометрів, менше.

Очікується, що в наступні дні розрив буде збільшуватися, свідчать дані ExPro.

На початку цьогорічного сезону закачування (17 квітня) в українських газосховищах зберігалося майже 5,41 млрд кубометрів природного газу, на 35%, або 2,95 млрд кубометрів, менше, ніж 17 квітня 2024 року.

Упродовж сезону закачування Україні вдалося повністю скоротити цей розрив, передусім за рахунок збільшеного імпорту.

Від початку сезону закачування до українських сховищ закачано майже 6,68 млрд кубометрів газу, в 1,67 раза більше, ніж у 2024 році. Також до сховищ впродовж 2025 року закачано більше газу, ніж зберігалося в газосховищах на кінець опалювального сезону.

Зокрема, у вересні цього року Україна щодня закачує до сховищ у середньому 53,9 млн кубометрів природного газу, в 2,3 раза більше, ніж у вересні торік.

Близько половини обсягів закачування складає імпортний ресурс. Середньодобовий обсяг імпорту – 23,6 млн кубометрів у вересні, який майже весь забезпечує державна НАК "Нафтогаз України".

Раніше повідомлялося, що Україна готується увійти в опалювальний сезон 2025-2026 років, накопичивши 13,2 млрд кубометрів газу у сховищах, із яких 4,6 млрд кубометрів (35%) планують імпортувати.

Разом із цим, група "Нафтогаз" уже почала використовувати для закупівлю газу кошти виданого в серпні найбільшого в історії України кредиту на 500 млн євро Європейського банку реконструкції та розвитку.